EINDHOVEN (dpa-AFX) - Wegen einer Netzwerkstörung ist am Mittwoch der gesamte Flugverkehr am Airport Eindhoven eingestellt worden. Das teilte die Leitung des zweitgrößten Flughafens der Niederlande auf der Plattform X sowie auf der Homepage des Airports mit. Es werde an einer Lösung gearbeitet, sagte ein Sprecher.

Vom Amsterdamer Flughafen Schiphol wurden keine Beeinträchtigungen gemeldet. Lokalen Medienberichten zufolge versuchen Fluggesellschaften, Passagiere von Eindhoven unter anderem zum Flughafen von Düsseldorf zu bringen, damit sie von dort aus reisen können.

Zudem meldeten mehrere staatliche Dienste - darunter die Küstenwache und die unter anderem für den Grenzschutz zuständige niederländische Gendarmerie - nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP Computerausfälle. Ob es einen Zusammenhang zu den Problemen am Flughafen von Eindhoven gibt, war zunächst unklar. Laut ANP war auch das landesweite Kommunikationssystem der Notdienste gestört, die Notfallnummer 112 sei aber intakt./pau/DP/ngu