Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe ist wichtigster Unterstützer von Deutschlands Top-Athlet:innen // Emotionale Statements von den Olympiasiegerinnen Sonja Greinacher und Laura Lindemann // Sporthilfe-Kampagne mit weiteren Olympia-Medaillengewinner:innen und Paralympics-Startern"Wir schwimmen, wir springen, wir fliegen, wir klettern, wir fahren - und wir fördern immer weiter. Geh' auch Du mit uns weiter - weil Erfolg keine Grenzen kennt!" Mit ihrer aktuellen Spendenkampagne "Wir gehen weiter" ruft die Sporthilfe zur Unterstützung von Deutschlands besten Talenten und Top-Athlet:innen auf. Über www.sporthilfe.de/wirgehenweiter können alle Fans das gestartete Spendenbarometer weiter füllen und ihre persönliche Grußbotschaft hinterlassen."Sport überwindet Grenzen! Im Leistungssport, bei Einschränkungen in körperlichem oder geistigem, aber auch im finanziellen Bereich sowie auf unterschiedlichen Bildungsniveaus. Er tut so viel für uns und verhindert Spaltung, ist immer positiv besetzt! Was für ein Gewinn für die Menschheit!", schreibt eine Spenderin auf der Website, ein anderer stellt heraus: "Der Sport ist das, was uns verbindet und keine Unterschiede macht nach Herkunft, Religion oder Hautfarbe und uns zusammenhält." Viele hinterlassen auch ein "großes Dankeschön für die grandiosen Leistungen und tollen Momente in Paris" und freuen sich zudem in den kommenden Tagen auf "Siegermedaillen bei den Paralympics".Seit Jahrzehnten begleitet die Sporthilfe Deutschlands beste Athlet:innen vom ersten Karriereschritt über EM- und WM-Erfolge bis hin zu Medaillen bei Olympischen und Paralympischen Spielen sowie darüber hinaus. Dabei ist die Sporthilfe laut einer Umfrage, die vor den Spielen von der Sportmarketing- & Research-Beratung ONE8Y unter den geförderten Athlet:innen durchgeführt wurde, der wichtigste finanzielle Unterstützer. So sendeten unter anderem auch Olympiasiegerinnen wie Sonja Greinacher (3x3-Basketball) und Laura Lindemann (Triathlon) nach dem Gewinn ihrer Goldmedaillen emotionale Grußbotschaften an alle Sporthilfe-Unterstützer:innen: "Liebe Fans, vielen, vielen Dank für die Unterstützung! Diese Medaille haben wir ganz klar auch der Sporthilfe zu verdanken. Also, bleibt der Sporthilfe treu", so Greinacher.95 Prozent der deutschen Olympia-Mannschaft und sogar 100 Prozent der Paralympics-Starter:innen werden bzw. wurden im Laufe ihrer Karriere von der Sporthilfe unterstützt, beide Teams zusammengenommen mit insgesamt rund 30 Mio. Euro. Bis heute, denn nach den Spielen in Paris ist nicht Schluss. Auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Mailand und Cortina D'Ampezzo 2026 sowie Los Angeles 2028 wird die Sporthilfe weiter rund 4.000 Athlet:innen aus über 50 verschiedenen Sportarten unterstützen - sowohl finanziell als auch bei der Karriereplanung und in der Persönlichkeitsentwicklung mit verantwortungsbewussten und kreativen Förderkonzepten, die kontinuierlich den Rahmenbedingungen der Athlet:innen angepasst werden. Die Sporthilfe hat als wichtigste Förderungsinstitution in Deutschland maßgeblichen Anteil an bisherigen und zukünftigen olympischen und paralympischen Erfolgen deutscher Athlet:innen.Protagonist:innen der aktuellen Kampagne sind die Olympia-Medaillengewinner:innen Pauline Grabosch (Bahnradsport) und Christopher Rühr (Hockey), die Paralympics-Starter Taliso Engel (Para-Schwimmen) und Léon Schäfer (Para-Leichtathletik), Parkour-Athletin Silke Sollfrank sowie Turnweltmeister Lukas Dauser.Weitere Infos inklusive der Statements der Olympiasiegerinnen Sonja Greinacher und Laura Lindemann auf www.sporthilfe.de/wirgehenweiterHinweis an die Redaktionen:Wir stellen zur Kampagne umfangreiches Content-Material zur freien Verwendung zur Verfügung. Unter folgendem Link können Sie diverse Spots mit den Protagonist:innen, einen Audioclip, rechtefreie Fotos, Anzeigen für den Einsatz in Print und Online und weitere Materialien herunterladen: Zum Download... (https://sporthilfede.sharepoint.com/:f:/s/sporthilfe_media/EuWeZd4KXXlLkWsAXvIv3y8BDU8qiT9MWx7YjWkD5jWjFA?e=WS7keU)Kampagnenspot zum Einbetten aus dem Sporthilfe-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/watch?v=UT6m8_ljDIE)Für weitere Formate kontaktieren Sie uns gerne.________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5852403