FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.08.2024 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 1270 (1300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BASE RESOURCES PRICE TARGET TO 13 (15) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS KINGFISHER TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 292 PENCE - CITIGROUP RAISES DIRECT LINE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 223 (208) PENCE - HSBC RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 3660 (3380) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2850 (2650) PENCE - 'SELL'
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