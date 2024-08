Ahrensburg/Wien (ots) -Die Christoph Kroschke GmbH, einer der führenden Anbieter für Fahrzeugzulassungen und Kfz-Kennzeichen in Deutschland, hat eine strategische Beteiligung an der österreichischen WVTA Fahrzeugdaten GmbH erworben. Die Verträge wurden am 20. August 2024 unterzeichnet und markieren den Beginn einer weitreichenden, internationalen Partnerschaft.Seit 2022 hat die Kroschke Gruppe durch strategische Beteiligungen ein Netzwerk von Automotive-Dienstleistern aufgebaut, das sich über Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Rumänien und Großbritannien erstreckt. Weitere Länder werden folgen, mit Ihnen rücken weitere gefragte Dienstleistungen ins Portfolio. Zusätzlich zu Fahrzeugzulassungen und den damit direkt verbundenen Dienstleistungen können bereits digitales Strafzettel-Management und weitere Services für Flottenbetreiber grenzüberschreitend angeboten werden.Ein weiterer Baustein in dieser Strategie ist die WVTA Fahrzeugdaten GmbH, ansässig in Wien, Österreichs führender, unabhängiger Dienstleister im Bereich des Fahrzeugdatenmanagements. Sie unterstützt Hersteller und Importeure bei der Generierung von IVI/COC und der Registrierung in den nationalen Genehmigungsdatenbanken - ein Vorgang, der aufgrund seiner enormen Komplexität ein hohes Fehlerpotential bietet. Durch jahrzehntelange Erfahrung und die Entwicklung smarter, digitaler Tools ist es der WVTA gelungen, diesen Prozess so zu optimieren, dass die Fehlerquote gegen null geht. So ist es der WVTA gelungen, zum bevorzugten Partner sowohl etablierter als auch neuer OEMs zu avancieren.Die Kooperation mit der Christoph Kroschke GmbH wird es WVTA ermöglichen, ihre Dienstleistungen weiter zu internationalisieren und neue Märkte zu erschließen."Mit der Beteiligung an der WVTA bauen wir unsere Full-Service-Präsenz auf internationaler Ebene entscheidend aus. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden europaweit innovative und effiziente Lösungen im Bereich Fahrzeugzulassung und Datenmanagement anzubieten," erklärte Felix Kroschke, Geschäftsführer der Christoph Kroschke GmbH. "Das gesamte europäische Netzwerk der Kroschke Gruppe wird von der Expertise und den Erfahrungen der WVTA profitieren."Über die Kroschke Gruppe:Die Kroschke Gruppe mit den Unternehmen Christoph Kroschke GmbH und Kroschke Deutschland GmbH (ehemals DAD Deutscher Auto Dienst GmbH) ist führend im Bereich der Fahrzeugzulassungsdienstleistungen und betreibt über 400 Filialen und Service Points in Deutschland. Seit der Gründung 1957 hat sich das Familienunternehmen stetig weiterentwickelt und bietet heute ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für den Fahrzeugmarkt. Die Kroschke Gruppe hat kürzlich ein europaweites Netzwerk von Firmen aufgebaut, das auf die Bedürfnisse von fahrzeugvermarktenden Unternehmen in verschiedenen europäischen Ländern zugeschnitten ist.Über WVTA Fahrzeugdaten GmbH:Die 2006 gegründete WVTA Fahrzeugdaten GmbH ist nicht nur in Österreich führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Fahrzeugdatenmanagement und der Eintragung in die nationalen Genehmigungsdatenbanken. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung unterstützt WVTA zahlreiche Importeure und Hersteller bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der korrekten Fahrzeugzulassung in mehreren EU-Ländern.Pressekontakt:Christoph Kroschke GmbHNicole NeumannLadestraße 122926 AhrensburgTel: +49 151 55148875E-Mail: presse@kroschke.deOriginal-Content von: Kroschke Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169988/5852465