Die neue Luftheizung Air Top Pro 25 von Webasto erwärmt den Fahrzeuginnenraum mit maximal 2,5 Kilowatt (kW). Wohnmobile, Wohnwagen und Camper Vans erhalten so schnell eine angenehme Raumtemperatur. Ist die Zieltemperatur erreicht, regelt das Gerät in Teillast. Dank einer äußerst niedrigen Teillaststufe von nur 0,7 kW verbraucht die Heizung weniger Kraftstoff und ist dabei kaum mehr zu hören.Zusätzlich trägt ein neues bürstenloses Motorkonzept zur Effizienzsteigerung der Air Top Pro 25 im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell Air Top 2000 STC bei. Als Kraftstoffe sind Diesel, Benzin und HVO möglich. Die Heizung ist stufenlos regelbar und hält Temperaturen sehr konstant. Eine automatische Höhenanpassung erweitert das Einsatzgebiet.Die Montage kann sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fahrzeugs erfolgen. Die Air Top Pro 25 ist mit verschiedenen Bedienelementen von Webasto steuerbar, inklusive der App ThermoConnect. Auch eine Integration in bestehende Fahrzeugsysteme wird per LIN, CAN und CI-Bus möglich.Das Heizgerät ist nach ISO 21434 gegen Cyberangriffe geschützt und entsprechend zertifiziert. Erhältlich ist das neue Gerät ab Frühjahr 2025.