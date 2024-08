ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens AfD-Chef Björn Höcke verzichtet nach Angaben seiner Partei aus gesundheitlichen Gründen auf einen TV-Auftritt. "Es ist die momentane Gesamtbelastung im Wahlkampf", sagte Thüringens AfD-Co-Sprecher Stefan Möller der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der Sender ntv berichtet, dass Höcke nicht wie geplant an einer TV-Runde von ntv und Antenne Thüringen teilnehmen werde. Stattdessen werde Möller in der Runde sein. Der Pressesprecher der Thüringer AfD, Torben Braga, sagte, Höcke habe alle Termine am Mittwoch abgesagt, die übrigen Termine werde er wie geplant wahrnehmen./htz/DP/mis