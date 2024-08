Zürich - Am Devisenmarkt neigt der Euro am Mittwoch zur Schwäche. Sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegen den Franken gab die Gemeinschaftswährung nach. Gegen Mittag fällt der Euro/Frankenkurs sogar unter die Marke von 0,94, zuletzt wurden 0,9389 bezahlt. Zum Dollar zeigte sich der Euro mit 1,1143 ebenfalls schwächer im Vergleich zum Vortag. Derweil hielt sich das USD/CHF-Paar mit 0,8426 in einer engen Spanne. In den vergangen Tagen hatten ...

