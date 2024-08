Christopher Whitfield und Wenqi (Jonathan) Zhao aus dem Vereinigten Königreich erhalten den prestigeträchtigen Stockholm Junior Water Prize 2024 für ihre Arbeit zur PFAS-Verschmutzung im Themsebecken. Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Victoria von Schweden überreichte den Gewinnern die Auszeichnung während einer Zeremonie auf der Weltwasserwoche in Stockholm.

Die Verschmutzung durch per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) stellt weltweit ein wachsendes Problem dar. Whitfield und Zhao konzentrierten sich auf das Themsebecken im Vereinigten Königreich, wo es keine gerechten Lösungen für das Problem gibt, und entwickelten ein georäumliches neuronales Netzwerk, das PFAS-Werte mit einer Genauigkeit von 10 Prozent der experimentell validierten Werte vorhersagt.

Dafür wurden sie zu den Gewinnern des Stockholm Junior Water Prize gekürt, einem internationalen Wettbewerb, bei dem Schüler im Alter von 15 bis 20 Jahren Lösungen für große Wasserprobleme präsentieren.

Über den Gewinn des Preises sagte Zhao: "Wir sind sehr stolz, diesen Preis gewonnen zu haben. Es war ein fantastischer Aufenthalt hier in Schweden mit so vielen neuen Freunden."

Die Jury stellte fest, dass Whitfield und Zhao "einen Weg gefunden haben, Daten zu nutzen und sie in umsetzbares Wissen zu verwandeln. [Sie haben] PFAS-Hotspots mithilfe von maschinellem Lernen identifiziert, ihre Ergebnisse in der Praxis getestet, ein kosteneffizientes Filtersystem entwickelt und sich an lokale Behörden und Umweltorganisationen gewandt, um das Bewusstsein zu schärfen."

Den Gewinnern wurde ihr Preis während einer Preisverleihung auf der Weltwasserwoche von Ihrer Königlichen Hoheit Kronprinzessin Victoria von Schweden, der offiziellen Schirmherrin des Preises, überreicht.

Das Diploma of Excellence ging an Shanni Valeria Mora Fajardo und Rosa Mendoza Sosa aus Mexiko für ihre Arbeit zur Wiederverwendung von Farbwasser mit selbstgebauter Filterung für den Gemüseanbau.

Die Reihe der Gewinner wurde durch Manoel José Nunes Neto aus Brasilien vervollständigt, der den People's Choice Award erhielt.

Der Stockholm Junior Water Prize wird seit 1997 jedes Jahr verliehen. Ausgerichtet wird er von der Stockholm Water Foundation, bei der Xylem Gründungspartner ist.

"Innovationen ebnen den Weg zu einer wassersicheren Welt, und die nächste Generation beschleunigt den Fortschritt. Die Teilnehmer des Stockholm Junior Water Prize sind ein inspirierendes Beispiel für den Einfallsreichtum und die Leidenschaft, die junge Innovatoren an den Tag legen. Im Namen von Xylem möchte ich all jenen gratulieren, die an dem diesjährigen Wettbewerb teilgenommen haben", sagte Austin Alexander, Vice President für Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen bei Xylem.

