DJ PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Leverkusen (pta/28.08.2024/12:00) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Julio Cesar Triana 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Bayer Aktiengesellschaft b) LEI 549300J4U55H3WP1XT59 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000BAY0017 b) Art des Geschäfts Sonstiges Kauf im Rahmen der vertraglichen Verpflichtung der Vorstandsmitglieder zum Erwerb von Bayer AG-Aktien. c) Preis(e) Volumen 27,675 EUR 10.101,375 EUR 27,68 EUR 78.583,52 EUR 27,685 EUR 92.938,545 EUR 27,69 EUR 108.821,70 EUR 27,695 EUR 93.526,015 EUR 27,70 EUR 99.221,40 EUR 27,70 EUR 24.154,40 EUR 27,70 EUR 141.436,20 EUR 27,70 EUR 104.068,90 EUR 27,70 EUR 39.223,20 EUR 27,70 EUR 38.752,30 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 27,6943 EUR 830.827,555 EUR e) Datum des Geschäfts 26.08.2024 UTC+2 f) Ort des Geschäfts XETRA MIC XETR

(Ende)

Aussender: Bayer Aktiengesellschaft Adresse: Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 214 30-72704 E-Mail: ir@bayer.com Website: www.bayer.com

ISIN(s): DE000BAY0017 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2024 06:00 ET (10:00 GMT)