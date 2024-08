DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:54 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.645,75 +0,0% +14,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.662,75 +0,0% +13,0% Euro-Stoxx-50 4.925,77 +0,6% +8,9% Stoxx-50 4.522,66 +0,5% +10,5% DAX 18.824,93 +0,8% +12,4% FTSE 8.334,80 -0,1% +7,9% CAC 7.599,88 +0,5% +0,8% Nikkei-225 38.371,76 +0,2% +14,7% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 134,26 +0,32 -3,41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,16 75,53 -1,8% -1,37 +4,5% Brent/ICE 78,18 79,55 -1,7% -1,37 +3,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,205 38,73 +1,2% +0,48 +19,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.505,92 2.524,85 -0,7% -18,93 +21,5% Silber (Spot) 29,49 29,93 -1,5% -0,43 +24,0% Platin (Spot) 940,77 958,50 -1,8% -17,73 -5,2% Kupfer-Future 4,15 4,24 -2,0% -0,08 +5,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesabgaben weiter aus. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 1,8 Prozent. Im Fokus bleiben aber weiterhin die Entwicklungen im Nahen Osten und auch in Libyen. Ein Abkommen über einen Waffebstillstand zwischen Israel und der Hisbollah scheint weiter nicht in Sicht. Der Markt ist weiterhin vorsichtig, was eine weitere Eskalation und die daraus resultierenden Versorgungsrisiken angeht, heißt es von ANZ.

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig verändert dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Das Highlight des Tages steht ohnehin erst nach der Schlussglocke auf der Agenda: die Quartalszahlen von Nvidia. "Die Zahlen von Nvidia werden wahrscheinlich als ein entscheidender Moment für die globalen Märkte angesehen, auch angesichts des extremen Optimismus, der im vergangenen Jahr für Aktien im Bereich der künstlichen Intelligenz geherrscht hat", so Yeap Jun Rong, Marktstratege bei IG. Die Nvidia-Aktie klettert vorbörslich um 0,4 Prozent und baut damit ihre Gewinne vom Vortag noch leicht aus. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nicht auf der Agenda.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Gewinne bis Mittwochmittag aus. Beim DAX rückt das Allzeithoch bei 18.893 Punkten in greifbare Nähe. "Der DAX schiebt sich Stück für Stück näher an sein Rekordhoch heran", so QC Partners. Allerdings passiere dies weiterhin bei unterdurchschnittlich niedrigen Umsätzen. "Das bedeutet auch, dass aktuell nicht viele überzeugte Käufer hinter dieser Bewegung stehen. Bei der Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger überwiegen weiterhin Skepsis und Vorsicht." Die Zahlen von Nvidia am Abend könnten der Trigger sein, der darüber entscheide, ob der DAX nach der gut dreimonatigen Konsolidierung seine Rekordjagd wieder aufnehme oder in der Konsolidierung stecken bleibe, heißt es im Handel. "Das Quartalsergebnis von Nvidia ist das letzte Highlight der Berichtssaison für das zweite Quartal", schreibt QC Partners. "Erwartet wird ein deutlicher Gewinnanstieg. Zuletzt hat Nvidia die stets hohen Erwartungen sechsmal in Serie übertroffen. Sollte es diesmal anders sein, könnte die Marktreaktion heftig ausfallen. Denn Enttäuschungen wurden in dieser Berichtssaison hart abgestraft." Aroundtown notieren 3,4 Prozent höher. Der Immobilienkonzern hat den Ausblick erhöht und sieht den Betriebsgewinn nun bei 290 bis 320 statt bei 280 bis 310 Millionen Euro. LEG Immobilien fallen um 1,7 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Wandelanleihe über 500 Millionen Euro begeben hat. Im SDAX steigen Flatexdegiro um 3,1 Prozent. Das Fintech-Unternehmen hat Oliver Behrens, langjähriger CEO von Morgan Stanley Europe, zum neuen Vorstandschef ernannt. Im DAX setzen Munich Re die Hausse fort, sie steigen um 1,7 Prozent auf das neue Allzeithoch von 490,50 Euro. Neue Rekorde markieren auch Deutsche Börse: Mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 201,10 Euro - damit notiert die Aktie erstmals über 200 Euro. Im MDAX gewinnen Delivery Hero 2,5 Prozent auf 24,43 Euro, nachdem Morgan Stanley die Empfehlung "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro bekräftigt hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1124 -0,5% 1,1166 1,1163 +0,7% EUR/JPY 160,62 -0,2% 161,72 161,12 +3,2% EUR/CHF 0,9380 -0,4% 0,9466 0,9420 +1,1% EUR/GBP 0,8417 -0,2% 0,8463 0,8438 -3,0% USD/JPY 144,39 +0,3% 144,84 144,32 +2,5% GBP/USD 1,3216 -0,3% 1,3194 1,3231 +3,9% USD/CNH (Offshore) 7,1306 +0,1% 7,1243 7,1284 +0,1% Bitcoin BTC/USD 59.722,80 -1,2% 63.182,35 61.786,45 +37,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar holt seine Vortagesverluste wieder auf, die ihn auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten geführt hatten. Der Dollar-Index legt um 0,4 Prozent zu. "Es gibt wahrscheinlich Raum für eine kleine Erholung des Dollars, wenn die Wirkung von Powells Jackson Hole-Rede nachlässt und sich die Risikostimmung abschwächt", sagt ING-Analyst Francesco Pesole.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zur Wochenmitte hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien bei meist nur geringen Bewegungen keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Insgesamt agierten die Anleger eher vorsichtig, denn am späten Mittwoch wird Nvidia seine Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Nach der rasanten Kursentwicklung und wiederholt übertroffenen Quartalsprognosen sind die Erwartungen am Markt hoch und das Enttäuschungspotenzial entsprechend groß. Die Frage ist, ob Nvidia das KI-getriebene Wachstumstempo beibehalten kann. Im Vorfeld scheint aber Zuversicht zu herrschen, zumindest legten Nvidia an der Wall Street um 1,5 Prozent zu. In Tokio erholten sich Advantest und Lasertec erholten sich von den Verlusten der Vortage und gewannen jeweils 4,2 Prozent. Sony legten um 2,3 Prozent zu; das Unternehmen will den Preis seiner Playstation 5 in Japan um fast 20 Prozent erhöhen. Auf der Stimmung in Hongkong lasteten nach Angaben aus dem Handel auch von Kanada beschlossenen Strafzölle auf Einfuhren aus China. Unter anderem soll ab Oktober ein Strafzoll von 100 Prozent auf chinesische Elektroautos erhoben werden. China droht nun mit Gegenmaßnahmen. BYD gaben um 1,6 und Great Wall Motor um über 3 Prozent nach. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Umfang von bis zu 5 Milliarden Dollar verhalf JD.com in Hongkong derweil zu einem kräftigen Anstieg. Auf dem australischen Aktienmarkt lasteten Inflationsdaten. Der S&P/ASX-200 schloss kaum verändert. Die Verbraucherpreise in Australien stiegen im Juli mit 3,5 Prozent zwar weniger stark als im Juni, doch liegt die Rate immer noch deutlich über dem Ziel der australischen Notenbank von 2 Prozent. Dazu hatten Ökonomen nur mit 3,4 Prozent gerechnet. Die Reserve Bank of Australia dürfte daher vorerst nicht von ihrer "falkenhaften" Haltung abweichen, so die Spekulation am Markt.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich auch am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS). Das Geschäft ist laut einem Marktteilnehmer ruhig, die Perspektiven blieben günstig. Er verweist auf die Zinssenkungserwartungen, aber auch auf die jüngsten Konjunkturdaten. Abgesehen von den schwachen deutschen Daten deuteten sie zwar auf ein nur moderates Wachstum hin, aber auch auf keine Rezession. In den USA hätten sich die Daten zuletzt sogar wieder etwas verbessert.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VW

muss bei der Kernmarke bei den angestrebten Einsparungen einem Zeitungsbericht zufolge noch nachschärfen. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, liegt das Delta bei den Maßnahmen dieses Jahr bei 2 Milliarden bis 3 Milliarden Euro. VW dürfte deswegen die Summe der Sparanstrengungen gesamthaft erhöhen.

BERTELSMANN

hat sein operatives Ergebnis im ersten Halbjahr trotz Beteiligungsverkäufen nahezu stabil gehalten. Der Umsatz sank wegen der Verkäufe deutlich, der Gewinn legte unter dem Strich dagegen deutlich zu. Für das Gesamtjahr wird der Gütersloher Konzern zuversichtlicher.

FLATEXDEGIRO

hat Oliver Behrens, langjähriger CEO von Morgan Stanley Europe, zum neuen Vorstandschef ernannt. Der Manager übernimmt den Posten per Oktober 2024 für die Dauer von drei Jahren.

LEG IMMOBILIEN

will mit einer Wandelanleihe rund 500 Millionen Euro bei Anlegern einsammeln. Die Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2030 haben eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro. Die Papiere sollen mit einem festen Zins von 1,00 Prozent per annum angeboten werden.

PUMA

verliert seine Beschaffungs-Vorständin Anne-Laure Descours. Die Managerin will ihren Vertrag nicht verlängern. Sie scheidet Ende des Jahres aus. Das Gremium wird auf drei Positionen verkleinert.

BYD

hat im ersten Halbjahr trotz der schwächeren Nachfrage in China einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt. Die Auslieferungen waren robust.

LEGO

hat trotz des schwächeren Spielzeugmarktes Rekordwerte bei Umsatz und operativem Gewinn erzielt. Der Konzern profitierte im ersten Halbjahr davon, dass Kunden vor allem in Europa und Amerika die beliebten Legosets stark nachfragten.

STADA

hat im ersten Halbjahr seinen Wachstumskurs fortgesetzt und dabei vor allem von seinem margenstarken Geschäft mit Spezialpharmazeutika profitiert.

NOVARTIS

hat in einer Phase-III-Studie mit dem Cholesterinsenker Leqvio positive Testergebnisse erzielt. Leqvio wurde in der klinischen Studie als Monotherapie zur Senkung des Cholesterinspiegels bei Patienten mit einem Risiko für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD) getestet. Die Studie hat ihre primären Endpunkte erreicht.

POLESTAR

Der frühere Opel-Chef Michael Lohscheller wird Vorstandschef des schwedischen Elektroautoherstellers Polestar. Wie das Unternehmen, das vom chinesischen Konzern Geely kontrolliert wird, mitteilte, soll der Manager per Oktober 2024 Thomas Ingenlath ablösen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2024 06:58 ET (10:58 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.