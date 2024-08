Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Stehen am Abend nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen von Nvidia auf der Agenda, könnte die Börse an diesem Tag eigentlich auch geschlossen bleiben. Dabei ist es nicht allein die Gewichtung des Chipherstellers in den großen Indizes, die am Ende über Wohl und Wehe des Gesamtmarktes entscheidet. Vielmehr geht von den Zahlen heute Abend entweder die Botschaft aus, dass die Bäume auch im Hype um das Thema Künstliche Intelligenz nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...