NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nel ASA von 6,75 auf 7,25 norwegische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem Ausstieg des Wasserstoffkonzerns aus dem Betankungsgeschäft, der die Liquidität verwässert habe, liege der Fokus nun wieder auf der Elektrolyse, schrieb Analyst Yoann Charenton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher und mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen hob er seine Schätzungen an. Das Kurspotenzial sei indes geringer als bei den Konkurrenten Thyssenkrupp Nucera und ITM Power./gl/nas



