TORONTO, ON / 28. August 2024 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX)(OTCQX)(FSE), eine führende E-Commerce-Werbeverwaltungs- und Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf eine mühelose und zugängliche Weise ermöglicht ("Müheloses Marketing"), gab heute bekannt, dass es von der Munro Footwear Group, einem der größten Schuhhändler Australiens mit über 10 Marken, zur Leitung des Performance-Marketings ernannt wurde.

Die führende Technologie und Expertise von Adcore wird die digitalen Marketingbemühungen der Munro Footwear Group bei der Ansprache ihrer treuen Kundschaft vorantreiben. Mit der innovativen Feeditor-App von Adcore zur Optimierung und Erstellung kreativer Feeds wird Adcore die Kampagnen der Munro Footwear Group für ihre umfangreiche Produktpalette verwalten, um die Leistung über verschiedene digitale Kanäle hinweg zu maximieren.

Omri Brill, CEO und Gründer von Adcore, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, mit der Munro Footwear Group, einem führenden Schuhhändler in Australien, zusammenzuarbeiten. Die langjährige Erfolgsbilanz unseres Teams im Bereich Performance-Marketing und die Fähigkeit, E-Commerce-Kunden effektiv zu unterstützen, werden entscheidend sein, um gemeinsam mit der Munro Footwear Group ihre Ziele zu erreichen." Herr Brill fügte hinzu: "Unsere firmeneigene Technologie wird die Markenbotschaft durch die Schaffung eindrucksvoller digitaler Erlebnisse verstärken, die bei ihren vielen treuen Kunden Anklang finden."

Amy Baird, Leiterin des Marketings bei Munro Footwear Group, kommentierte: "Die Partnerschaft mit Adcore markiert ein aufregendes Kapitel für die Munro Footwear Group. Wir freuen uns darauf, Adcores Expertise in Verbindung mit ihren E-Commerce-Technologien zu nutzen, um unsere Markenpräsenz zu stärken und unsere ehrgeizigen E-Commerce-Wachstumsziele weiter voranzutreiben."

ÜBER ADCORE

Adcore ist ein führendes, KI-gestütztes Marketingtechnologie-Unternehmen.

Durch die Kombination von umfassendem Branchenwissen und Erfahrung mit eigener, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierender Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmer und Werbetreibende dabei unterstützt, die Werbung für ihren E-Commerce-Store zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um maximale Rendite zu gewährleisten. Adcore ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite-Tier-Microsoft-Partner, Facebook-Partner, verifizierter Amazon-Partner und TikTok-Partner.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt über fünfzig Mitarbeiter in seiner Zentrale in Tel Aviv, Israel, und in Niederlassungen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Weitere Informationen über Adcore finden Sie unter https://www.adcore.com/investors/ und https://www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält oder kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Soweit möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Varianten dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf derzeit verfügbaren Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und Leser sollten nicht unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer wie gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

ADCORE INC.

https://www.adcore.com/investors/

Nick Campbell, CFA

Investor Relations

Telephone: 905-630-0148

Email: nickc@adcore.com

Martijn van den Bemd

Chief Partnerships Officer

Telephone: 647-497-5337

Email: martijn@adcore.com

Investor Relations Europe

Dr. Eva Reuter

Dr. Reuter Investor Relations

Telephone: +49 (0) 69 1532 5857

Email: e.reuter@dr-reuter.eu

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Original-Meldung hier einsehen: https://www.accesswire.com/908519/adcore-appointed-by-munro-footwear-group-to-lead-performance-marketing



