Fünf US-Politiker hatten sich bei Elon Musk beschwert, weil Grok Fehlinformationen zu den kommenden US-Wahlen verbreitet hatte. Nun hat X reagiert und den KI-Chatbot entsprechend angepasst. X, die Social-Media-Plattform von Elon Musk, hat ihren KI-Chatbot Grok nach einer Beschwerde von fünf amerikanischen Secretaries of State angepasst. In einem offenen Brief an Musk hatten die Politiker darauf aufmerksam gemacht, dass Grok Fehlinformationen über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...