EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Datum der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 und Telefonkonferenz



28.08.2024 / 16:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wien, 28. August 2024

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Datum der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 und Telefonkonferenz Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG informiert hiermit das Anlegerpublikum, dass die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 in Übereinstimmung mit dem Finanzkalender 2024 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung erfolgt am 29.08.2024 nach Börsenschluss von ATHEX und VSE. Weiters wird am 30.08.2024 (14:00 Athener Zeit / 13:00 Wiener Zeit) eine Telefonkonferenz zur Präsentation der Ergebnisse stattfinden. Über die AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.700 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert. Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich Kontaktperson: Dimitris Tzelepis Tel.: +43 1 61065 - 357 E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Stock Exchange(s): Wiener Börse (prime market) Athens Exchange (main market)



28.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com