"Mit der diesjährigen Frühkartoffelsaison können unsere Erzeuger zufrieden sein. Die Qualitäten waren sehr gut und die Preise stimmten auch", so Olaf Feuerborn Vorsitzender der Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft e. V. (UNIKA). In den Frühkartoffelregionen kamen die Knollen pünktlich in die Erde und entwickelt sich gut. Wieder einmal ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...