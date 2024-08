Forschungen an der Universität von São Paulo in Brasilien haben ergeben, dass Strigolactone die Blüte und Fruchtproduktion kontrollieren, wodurch die Fruchtbildung gesteuert und die Erträge gesteigert werden können, berichtet Hortoinfo.es. Wissenschaftler der Luiz de Queiroz School of Agriculture (Fakultät), an der Universität von São Paulo...

Den vollständigen Artikel lesen ...