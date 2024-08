InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Aug 29

The Company announces that on 28 August 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 28 August 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 75.0600 Highest price paid per share: £ 75.6000 Average price paid per share: £ 75.4063

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,728,468 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 28 August 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 75.6000 Lowest price paid (per ordinary share) £ 75.0600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 75.4063

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 28/08/2024 09:47:00 BST 93 75.0600 XLON 1058899096506054 28/08/2024 09:50:57 BST 78 75.1400 XLON 1058899096506212 28/08/2024 09:53:14 BST 69 75.3800 XLON 1058899096506360 28/08/2024 09:53:35 BST 48 75.3400 XLON 1058899096506374 28/08/2024 09:57:03 BST 62 75.3400 XLON 1058899096506530 28/08/2024 09:58:03 BST 70 75.3000 XLON 1058899096506546 28/08/2024 10:01:21 BST 50 75.3600 XLON 1058899096506694 28/08/2024 10:01:21 BST 19 75.3600 XLON 1058899096506695 28/08/2024 10:06:45 BST 72 75.4000 XLON 1058899096506907 28/08/2024 10:10:19 BST 68 75.3000 XLON 1058899096507014 28/08/2024 10:23:11 BST 71 75.2200 XLON 1058899096507680 28/08/2024 10:26:50 BST 68 75.1600 XLON 1058899096507810 28/08/2024 10:32:45 BST 52 75.3200 XLON 1058899096508015 28/08/2024 10:45:46 BST 78 75.4600 XLON 1058899096508914 28/08/2024 10:46:50 BST 78 75.4200 XLON 1058899096508968 28/08/2024 10:47:57 BST 63 75.3800 XLON 1058899096509014 28/08/2024 10:55:45 BST 55 75.4200 XLON 1058899096509481 28/08/2024 10:58:25 BST 46 75.3800 XLON 1058899096509639 28/08/2024 11:08:42 BST 10 75.3200 XLON 1058899096510121 28/08/2024 11:10:02 BST 35 75.3200 XLON 1058899096510178 28/08/2024 11:11:00 BST 58 75.2800 XLON 1058899096510201 28/08/2024 11:13:57 BST 45 75.2400 XLON 1058899096510317 28/08/2024 11:15:43 BST 69 75.2400 XLON 1058899096510371 28/08/2024 11:20:06 BST 1 75.2000 XLON 1058899096510648 28/08/2024 11:20:06 BST 36 75.2000 XLON 1058899096510651 28/08/2024 11:29:44 BST 34 75.1800 XLON 1058899096511086 28/08/2024 11:29:44 BST 13 75.1800 XLON 1058899096511087 28/08/2024 11:31:42 BST 61 75.1600 XLON 1058899096511287 28/08/2024 11:59:54 BST 91 75.4400 XLON 1058899096512481 28/08/2024 12:02:49 BST 90 75.4400 XLON 1058899096512602 28/08/2024 12:05:13 BST 90 75.4000 XLON 1058899096512698 28/08/2024 12:12:16 BST 45 75.4600 XLON 1058899096513006 28/08/2024 12:15:20 BST 1 75.4000 XLON 1058899096513199 28/08/2024 12:15:20 BST 47 75.4000 XLON 1058899096513200 28/08/2024 12:18:19 BST 57 75.4400 XLON 1058899096513356 28/08/2024 12:23:32 BST 46 75.4400 XLON 1058899096513559 28/08/2024 12:30:40 BST 49 75.4600 XLON 1058899096513926 28/08/2024 12:34:13 BST 71 75.5200 XLON 1058899096514036 28/08/2024 12:36:06 BST 20 75.4800 XLON 1058899096514177 28/08/2024 12:36:06 BST 49 75.4800 XLON 1058899096514178 28/08/2024 12:44:43 BST 62 75.4400 XLON 1058899096514513 28/08/2024 12:59:06 BST 86 75.4800 XLON 1058899096515157 28/08/2024 13:05:02 BST 22 75.4600 XLON 1058899096515458 28/08/2024 13:05:02 BST 1 75.4600 XLON 1058899096515459 28/08/2024 13:05:02 BST 34 75.4600 XLON 1058899096515460 28/08/2024 13:05:08 BST 26 75.4600 XLON 1058899096515470 28/08/2024 13:15:04 BST 48 75.4600 XLON 1058899096515853 28/08/2024 13:27:20 BST 89 75.5000 XLON 1058899096516273 28/08/2024 13:38:54 BST 81 75.5200 XLON 1058899096516755 28/08/2024 13:39:09 BST 65 75.4600 XLON 1058899096516763 28/08/2024 13:43:40 BST 20 75.4600 XLON 1058899096516912 28/08/2024 13:43:40 BST 51 75.4600 XLON 1058899096516913 28/08/2024 13:46:18 BST 48 75.4200 XLON 1058899096517020 28/08/2024 13:46:40 BST 55 75.4000 XLON 1058899096517044 28/08/2024 13:59:57 BST 69 75.4400 XLON 1058899096517783 28/08/2024 14:01:56 BST 57 75.4000 XLON 1058899096517848 28/08/2024 14:08:06 BST 65 75.4000 XLON 1058899096518105 28/08/2024 14:08:06 BST 56 75.3600 XLON 1058899096518106 28/08/2024 14:08:12 BST 74 75.3600 XLON 1058899096518114 28/08/2024 14:18:49 BST 51 75.3600 XLON 1058899096518573 28/08/2024 14:30:05 BST 48 75.3600 XLON 1058899096519015 28/08/2024 14:33:57 BST 45 75.3200 XLON 1058899096519169 28/08/2024 14:43:51 BST 60 75.2600 XLON 1058899096519660 28/08/2024 14:48:01 BST 94 75.3000 XLON 1058899096519819 28/08/2024 14:48:02 BST 91 75.2600 XLON 1058899096519828 28/08/2024 14:49:02 BST 55 75.2200 XLON 1058899096519864 28/08/2024 14:54:48 BST 72 75.3400 XLON 1058899096520096 28/08/2024 14:59:45 BST 64 75.3600 XLON 1058899096520358 28/08/2024 15:00:37 BST 24 75.3200 XLON 1058899096520409 28/08/2024 15:00:53 BST 22 75.3200 XLON 1058899096520412 28/08/2024 15:02:18 BST 45 75.3600 XLON 1058899096520451 28/08/2024 15:03:21 BST 52 75.3800 XLON 1058899096520477 28/08/2024 15:09:56 BST 50 75.4000 XLON 1058899096520821 28/08/2024 15:12:13 BST 46 75.4000 XLON 1058899096520925 28/08/2024 15:14:30 BST 56 75.4000 XLON 1058899096521044 28/08/2024 15:17:02 BST 1 75.4000 XLON 1058899096521135 28/08/2024 15:17:02 BST 3 75.4000 XLON 1058899096521136 28/08/2024 15:17:02 BST 25 75.4000 XLON 1058899096521137 28/08/2024 15:17:02 BST 16 75.4000 XLON 1058899096521138 28/08/2024 15:17:38 BST 74 75.3600 XLON 1058899096521167 28/08/2024 15:19:51 BST 45 75.3800 XLON 1058899096521277 28/08/2024 15:22:13 BST 81 75.4200 XLON 1058899096521364 28/08/2024 15:27:50 BST 54 75.4200 XLON 1058899096521700 28/08/2024 15:30:00 BST 45 75.4000 XLON 1058899096522018 28/08/2024 15:30:00 BST 37 75.4000 XLON 1058899096522040 28/08/2024 15:30:40 BST 5 75.4000 XLON 1058899096522356 28/08/2024 15:30:40 BST 38 75.4000 XLON 1058899096522357 28/08/2024 15:31:27 BST 79 75.3800 XLON 1058899096522437 28/08/2024 15:33:23 BST 10 75.4600 XLON 1058899096522712 28/08/2024 15:33:23 BST 20 75.4600 XLON 1058899096522713 28/08/2024 15:33:23 BST 10 75.4600 XLON 1058899096522714 28/08/2024 15:33:35 BST 8 75.4600 XLON 1058899096522719 28/08/2024 15:33:46 BST 33 75.4600 XLON 1058899096522744 28/08/2024 15:33:46 BST 23 75.4600 XLON 1058899096522745 28/08/2024 15:34:39 BST 68 75.4600 XLON 1058899096522865 28/08/2024 15:35:36 BST 18 75.4400 XLON 1058899096522994 28/08/2024 15:35:36 BST 38 75.4400 XLON 1058899096522995 28/08/2024 15:37:44 BST 37 75.4000 XLON 1058899096523190 28/08/2024 15:38:29 BST 8 75.4000 XLON 1058899096523292 28/08/2024 15:38:34 BST 2 75.3600 XLON 1058899096523309 28/08/2024 15:39:08 BST 80 75.3600 XLON 1058899096523392 28/08/2024 15:41:38 BST 57 75.4000 XLON 1058899096523863 28/08/2024 15:42:34 BST 12 75.3600 XLON 1058899096523959 28/08/2024 15:42:34 BST 37 75.3600 XLON 1058899096523960 28/08/2024 15:44:27 BST 53 75.3000 XLON 1058899096524115 28/08/2024 15:45:33 BST 52 75.2600 XLON 1058899096524202 28/08/2024 15:47:34 BST 26 75.3000 XLON 1058899096524437 28/08/2024 15:47:34 BST 41 75.3000 XLON 1058899096524438 28/08/2024 15:47:34 BST 46 75.2800 XLON 1058899096524442 28/08/2024 15:48:04 BST 7 75.3400 XLON 1058899096524516 28/08/2024 15:48:04 BST 41 75.3400 XLON 1058899096524517 28/08/2024 15:49:40 BST 15 75.3800 XLON 1058899096524810 28/08/2024 15:49:40 BST 11 75.3800 XLON 1058899096524811 28/08/2024 15:49:40 BST 33 75.3800 XLON 1058899096524812 28/08/2024 15:49:57 BST 10 75.3400 XLON 1058899096524875 28/08/2024 15:49:57 BST 48 75.3400 XLON 1058899096524876 28/08/2024 15:52:03 BST 68 75.3800 XLON 1058899096525087 28/08/2024 15:52:30 BST 71 75.3000 XLON 1058899096525210 28/08/2024 15:55:41 BST 56 75.3800 XLON 1058899096525631 28/08/2024 15:56:13 BST 45 75.3200 XLON 1058899096525724 28/08/2024 15:58:35 BST 59 75.3400 XLON 1058899096525948 28/08/2024 15:59:32 BST 46 75.3400 XLON 1058899096526077 28/08/2024 15:59:32 BST 80 75.3600 XLON 1058899096526101 28/08/2024 16:03:32 BST 73 75.3600 XLON 1058899096526531 28/08/2024 16:03:47 BST 52 75.3600 XLON 1058899096526550 28/08/2024 16:04:28 BST 45 75.3600 XLON 1058899096526583 28/08/2024 16:05:48 BST 80 75.3600 XLON 1058899096526728 28/08/2024 16:08:06 BST 55 75.4000 XLON 1058899096526982 28/08/2024 16:08:06 BST 1 75.3600 XLON 1058899096526998 28/08/2024 16:10:23 BST 51 75.4000 XLON 1058899096527121 28/08/2024 16:11:17 BST 86 75.3600 XLON 1058899096527237 28/08/2024 16:13:02 BST 52 75.3200 XLON 1058899096527388 28/08/2024 16:13:47 BST 78 75.3200 XLON 1058899096527432 28/08/2024 16:17:05 BST 50 75.4000 XLON 1058899096527757 28/08/2024 16:17:05 BST 2 75.4000 XLON 1058899096527762 28/08/2024 16:18:51 BST 49 75.4000 XLON 1058899096527867 28/08/2024 16:20:32 BST 45 75.4400 XLON 1058899096528005 28/08/2024 16:20:42 BST 45 75.4000 XLON 1058899096528013 28/08/2024 16:28:06 BST 82 75.4400 XLON 1058899096528569 28/08/2024 16:32:21 BST 95 75.4400 XLON 1058899096528943 28/08/2024 16:32:23 BST 89 75.4000 XLON 1058899096528947 28/08/2024 16:32:41 BST 73 75.4400 XLON 1058899096528989 28/08/2024 16:34:41 BST 93 75.4400 XLON 1058899096529314 28/08/2024 16:39:35 BST 92 75.4800 XLON 1058899096529830 28/08/2024 16:39:48 BST 79 75.4400 XLON 1058899096529842 28/08/2024 16:41:20 BST 10 75.4000 XLON 1058899096530000 28/08/2024 16:41:20 BST 38 75.4000 XLON 1058899096530001 28/08/2024 16:41:20 BST 1 75.4000 XLON 1058899096530002 28/08/2024 16:45:14 BST 57 75.4000 XLON 1058899096530483 28/08/2024 16:49:02 BST 91 75.5000 XLON 1058899096530775 28/08/2024 16:50:49 BST 83 75.4600 XLON 1058899096530969 28/08/2024 16:51:06 BST 72 75.4200 XLON 1058899096531000 28/08/2024 16:56:57 BST 94 75.5000 XLON 1058899096531539 28/08/2024 17:01:11 BST 45 75.6000 XLON 1058899096532161 28/08/2024 17:01:11 BST 91 75.5800 XLON 1058899096532162 28/08/2024 17:02:47 BST 21 75.5400 XLON 1058899096532379 28/08/2024 17:02:47 BST 73 75.5400 XLON 1058899096532380 28/08/2024 17:03:43 BST 92 75.5400 XLON 1058899096532508 28/08/2024 17:05:29 BST 92 75.5800 XLON 1058899096532784 28/08/2024 17:06:15 BST 93 75.5800 XLON 1058899096532946 28/08/2024 17:07:52 BST 92 75.5800 XLON 1058899096533212 28/08/2024 17:09:11 BST 90 75.5400 XLON 1058899096533442 28/08/2024 17:09:42 BST 3 75.5400 XLON 1058899096533495 28/08/2024 17:09:42 BST 1 75.5400 XLON 1058899096533496 28/08/2024 17:09:42 BST 75 75.5400 XLON 1058899096533497 28/08/2024 17:10:22 BST 91 75.5000 XLON 1058899096533573 28/08/2024 17:11:32 BST 45 75.4800 XLON 1058899096533675 28/08/2024 17:12:00 BST 52 75.4800 XLON 1058899096533713 28/08/2024 17:12:30 BST 47 75.4800 XLON 1058899096533745 28/08/2024 17:13:41 BST 28 75.4800 XLON 1058899096534009 28/08/2024 17:13:41 BST 29 75.4800 XLON 1058899096534010 28/08/2024 17:14:39 BST 55 75.5000 XLON 1058899096534133 28/08/2024 17:15:12 BST 59 75.5200 XLON 1058899096534297 28/08/2024 17:15:17 BST 61 75.5200 XLON 1058899096534303 28/08/2024 17:15:33 BST 59 75.4800 XLON 1058899096534343 28/08/2024 17:17:59 BST 49 75.5000 XLON 1058899096534596 28/08/2024 17:18:04 BST 32 75.4800 XLON 1058899096534617 28/08/2024 17:18:23 BST 22 75.4800 XLON 1058899096534678 28/08/2024 17:18:55 BST 45 75.5000 XLON 1058899096534736 28/08/2024 17:21:42 BST 19 75.4600 XLON 1058899096535191 28/08/2024 17:21:42 BST 27 75.4600 XLON 1058899096535192 28/08/2024 17:22:02 BST 67 75.4400 XLON 1058899096535244 28/08/2024 17:24:12 BST 70 75.4200 XLON 1058899096535611 28/08/2024 17:25:09 BST 57 75.4000 XLON 1058899096535782 28/08/2024 17:25:38 BST 91 75.4400 XLON 1058899096535872 28/08/2024 17:25:55 BST 45 75.4400 XLON 1058899096535894 28/08/2024 17:26:18 BST 68 75.4200 XLON 1058899096535973 28/08/2024 17:27:48 BST 33 75.4600 XLON 1058899096536229 28/08/2024 17:27:48 BST 12 75.4600 XLON 1058899096536230 28/08/2024 17:27:48 BST 74 75.4600 XLON 1058899096536231 28/08/2024 17:27:49 BST 91 75.4600 XLON 1058899096536237 28/08/2024 17:28:25 BST 14 75.4600 XLON 1058899096536413 28/08/2024 17:28:25 BST 47 75.4600 XLON 1058899096536414 28/08/2024 17:29:18 BST 47 75.5000 XLON 1058899096536593 28/08/2024 17:29:22 BST 40 75.5000 XLON 1058899096536607 28/08/2024 17:29:27 BST 13 75.5000 XLON 1058899096536620 28/08/2024 17:29:27 BST 70 75.5000 XLON 1058899096536621 28/08/2024 17:29:28 BST 46 75.5000 XLON 1058899096536623

