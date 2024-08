DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nvidia hat im zweiten Quartal von der andauernd hohen Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen profitiert. Umsatz und Gewinn konnte Nvidia zwar mehr als verdoppeln, komplett überzeugen konnte das Unternehmen dennoch nicht. Der Markt sorgt sich zum einen um die nächste Generation KI-Chips unter dem Namen Blackwell, die wegen notwendiger Nacharbeiten erst im vierten Quartal kommen wird und nicht wie ursprünglich geplant im dritten, sowie um die Nachhaltigkeit des aktuellen Booms. Der Aktienkurs, der in diesem Jahr über 150 Prozent gewonnen hat, fiel im nachbörslichen Handel um knapp 7 Prozent. Der Umsatz kletterte im Berichtsquartal gegenüber dem Vorjahr auf 30 von 13,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 28,7 Milliarden gerechnet. Der Gewinn stieg auf 16,6 von 6,2 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten 15,1 Milliarden geschätzt. Die Bruttomarge sank im Vergleich zum Vorquartal leicht, wofür teilweise Produktionsprobleme bei Blackwell-Chipgeneration verantwortlich gemacht wurden. Das Design sei leicht angepasst worden, wofür im Quartal 908 Millionen Dollar zurückgestellt worden seien, so Nvidia. Die Anpassung sei aber abgeschlossen, sagte CEO Jensen Huang in einer Analystenkonferenz. "Funktionalen Änderungen" seien nicht notwendig gewesen. Für das laufende Quartal stellte Nvidia einen weiteren Umsatzanstieg auf 32,5 Milliarden Dollar in Aussicht, dem eine Konsensschätzung von 32 Milliarden gegenübersteht. Das Board von Nvidia genehmigte derweil zusätzliche Aktienrückkäufe in Höhe von 50 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DELIVERY HERO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q24 ggVj Zahl 2Q23 GMV 11.763 +6% 8 11.084 Umsatz 2.858 +11% 3 2.581 GMV = Bruttowarenwert

Weitere Termine:

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Mister Spex SE, ausführliches Ergebnis 1H

09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H (09:30

PK)

10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H (11:00

Investorenkonferenz)

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

-ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August HVPI PROGNOSE: +2,6% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj -EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 95,9 zuvor: 95,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,5 zuvor: -10,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -13,4 Vorabschätzung: -13,4 zuvor: -13,0 -DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0.5% gg Vm/+2.6% gg Vj -US 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,8% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 232.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 18.828,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.591,50 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 19.282,00 -0,7% Nikkei-225 38.346,82 -0,1% Schanghai-Composite 2.827,71 -0,3% Hang-Seng-Index 17.682,71 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 133,95 -5 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 18.782,29 +0,5% DAX-Future 18.844,00 +0,6% XDAX 18.791,71 +0,6% MDAX 25.213,80 -0,3% TecDAX 3.359,72 +0,3% EuroStoxx50 4.913,03 +0,3% Stoxx50 4.514,59 +0,3% Dow-Jones 41.091,42 -0,4% S&P-500-Index 5.592,18 -0,6% Nasdaq-Comp. 17.556,03 -1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,00 +6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem behaupteten Start an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. Damit würden die nachbörslichen Kursturbulenzen bei Nvidia gut weggesteckt. Der Kurs fiel nach dem Zwischenbericht um 7 Prozent, weniger wegen der eigentlich guten Zahlen, als vielmehr wegen anhaltender Probleme mit der neuen Chip-Generation. "Das Umfeld mit den erwarteten Zinssenkungen spricht aber nicht dafür, dass sich Marktteilnehmer wegen Nvidia aus den Aktienmärkten verabschieden", meint ein Marktteilnehmer und weiter: "Vielmehr dürfte es Umschichtungen geben, von denen auch Europa möglicherweise profitiert". Im Blick stehen im Tagesverlauf neue Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien. Erwartet wird, dass sich die deutsche Inflationsrate im August auf 2,1 Prozent abgeschwächt hat und damit direkt am Ziel der EZB steht.

Rückblick: Etwas fester - Die Stimmung war weiter gut, weiter getragen von der Erwartung sinkender Zinsen bei einer gleichzeitigen weichen Landung der US-Konjunktur. Dass am Abend die Zahlen von Nvidia anstanden, die bei einer Enttäuschung den Markt in der Breite drücken könnten, belastete kaum. Rohstoffaktien gaben die Vortagesgewinne wieder ab. Ihr Stoxx-Branchenindex fiel um 1,2 Prozent. Nach Halbjahreszahlen gaben Stadler Rail um 2,5 Prozent nach. Die Citigroup sprach von enttäuschenden Zahlen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX schloss rund 100 Punkte unter seinem Allzeithoch, an das er phasenweise bis auf 40 Punkte herangelaufen war. Covestro gewannen 3,1 Prozent. Treiber war ein Bloomberg-Artikel, wonach Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) die Due Diligence weitgehend beendet haben soll. Dabei seien keine Warnsignale entdeckt worden, so dass bereits im September ein Angebot über 11,7 Milliarden Euro für Covestro abgegeben werden könnte. Aroundtown (+5,2%) waren mit einem etwas erhöhten Ausblick gesucht. "Auch wenn das nicht viel ist: der Turnaround ist da", so ein Marktteilnehmer. LEG Immobilien verloren dagegen 0,5 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Wandelanleihe über 500 Millionen Euro begeben hatte. Flatexdegiro (+3,5) profitierten davon, dass mit Oliver Behrens, langjähriger CEO von Morgan Stanley Europe, ein namhafter Manager zum neuen Vorstandschef ernannt wurde. Deutsche Börse schlossen erstmalig über 200 Euro, hier ging es um 1,5 Prozent auf 201,90 Euro nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffälligkeiten bei Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Leichter - Vorsicht dominierte vor dem Highlight des Tages nach der Schlussglocke, den Quartalszahlen von Nvidia. Dazu steht am Freitag das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß zur Veröffentlichung an. Im frühen Verlauf höhere Indexstände konnten vor diesem Hintergrund nicht gehalten werden. Super Micro Computer knickten um 19,1 Prozent ein. Der Hersteller von Server- und Computerprodukten benötigt mehr Zeit zur Überprüfung seiner Buchhaltung und verpasst die Frist zur Einreichung seines Jahresberichts. Bereits am Dienstag sah die Aktie Kursverluste, nachdem der Leerverkäufer Hindenburg Research dem Unternehmen Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung, Versäumnisse bei der Exportkontrolle sowie Kundenprobleme vorgeworfen hatte. Kohl's um 0,3 Prozent. Das Einzelhandelsunternehmen verzeichnete im zweiten Quartal einen über den Erwartungen liegenden Nettogewinn, während der Umsatz zurückging. Für das Jahr wird mit einen Umsatzrückgang zwischen 4 und 6 Prozent gerechnet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,87 -3,3 3,90 -55,1 5 Jahre 3,67 +0,9 3,66 -33,4 7 Jahre 3,74 +2,2 3,72 -23,3 10 Jahre 3,84 +1,2 3,83 -4,0 30 Jahre 4,13 +0,9 4,12 15,9

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen überwiegend leicht.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1136 +0,1% 1,1120 1,1127 +0,8% EUR/JPY 161,16 +0,3% 160,65 160,85 +3,6% EUR/CHF 0,9360 -0,0% 0,9363 0,9374 +0,9% EUR/GBP 0,8429 -0,0% 0,8430 0,8424 -2,8% USD/JPY 144,71 +0,2% 144,46 144,55 +2,7% GBP/USD 1,3211 +0,1% 1,3192 1,3208 +3,8% USD/CNH 7,1171 -0,2% 7,1316 7,1275 -0,1% Bitcoin BTC/USD 59.312,20 +0,3% 59.134,90 58.888,20 +36,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

