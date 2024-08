Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Jin von BTS spielt die Hauptrolle in Seouls neuem Tourismus-Werbefilm "LOVE, MY SOUL", der am 29. August weltweit anläuft- Der Teaser vom 26. August hat innerhalb von drei Tagen 2,46 Millionen Aufrufe erzielt- Die folgenden Videos INSPIRE, MY SOUL und FUN, MY SOUL sollen einmal pro Woche veröffentlicht werdenBTS' Jin, ein ehrenamtlicher Seouler Tourismus-Botschafter, ist der Hauptdarsteller der Seouler Tourismus-Werbekampagne 2024, die jetzt auf dem offiziellen Tourismus-YouTube-Kanal der Stadt, VisitSeoul TV (https://www.youtube.com/VisitSeoulTV), zu sehen ist.Der erste Werbefilm, LOVE, fängt das romantische Wesen der koreanischen Hauptstadt ein, beginnend mit Jin, der auf einem Plattenspieler Musik spielt. Der Film hebt beliebte Verabredungsorte wie Ikseon-dong und Namsan Seoul Tower hervor, zeigt die romantischen Reize Seouls und schließt mit der aufmunternden Botschaft "Feel Soul Good".Das INSPIRE-Segment, das am 5. September erscheinen soll, erforscht die besonderen und inspirierenden Aspekte Seouls und stellt die Mode, die kulinarischen Genüsse, das Wandern und die Meditationserfahrungen der Stadt vor. Die letzte Ausgabe FUN, die am 12. September Premiere hat, bietet neue Attraktionen wie SEOULDAL, eine mondförmige Heliumballonfahrt, sowie verschiedene Aktivitäten, die eine lebendige und unterhaltsame Seite von Seoul zeigen.Um die Zuschauer einzubeziehen, werden die Filmstarts von einer Online-Aktion begleitet, bei der sie einen Kommentar hinterlassen können. Teilnehmer, die sich die Videos auf den YouTube- und Social-Media-Kanälen von Visit Seoul ansehen und die entsprechenden Kommentare hinterlassen, nehmen an einer Verlosung teil, bei der es unter anderem eine Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel und ein kulinarisches Erlebnis in einem koreanischen Spitzenrestaurant zu gewinnen gibt.Darüber hinaus umfasst die Kampagne zwei FOOH-Filme (Fake Out-of-Home) und drei kurze Clips mit Jin, die die Stadt Seoul von verschiedenen Seiten beleuchten.Die Werbefilme werden auch auf prominenten Outdoor-Medienplattformen in internationalen Großstädten wie dem New Yorker Times Square und Jakarta zu sehen sein. Gleichzeitig werden die Filme auf führenden internationalen Sendern wie der BBC ausgestrahlt, um das Publikum in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien zu erreichen und die weltweite Verbreitung zu maximieren.Ein Vertreter der Seoul Tourism Organization erklärte: "Mit dieser Kampagne wollen wir den Slogan der Stadt 'Seoul, My Soul' auf globaler Ebene bekannt machen und die vielfältige Anziehungskraft Seouls durch die Themen LOVE, INSPIRE und FUN hervorheben."Anhänge: 2 FotosFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2491454/STO__LOVE_MY_SOUL.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2491455/STO__FUN_MY_SOUL.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weltweite-veroffentlichung-des-seoul-tourismus-werbevideos-feel-soul-good-mit-jin-von-bts-302232943.htmlPressekontakt:hk.yun@spoond.co.krOriginal-Content von: Seoul Tourism Organization, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133980/5853004