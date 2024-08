FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will seine rasant wachsende Marke Talabat an die Börse in Dubai bringen. Derzeit werde eine Erstnotiz im vierten Quartal vorbereitet, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus.

Auf der Handelsplattform Tradegate sprang die Delivery-Hero-Aktie gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um über 7 Prozent an./ngu/stk