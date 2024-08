DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. August

(NEU: EZB-Ratsmitgied Nagel um 19:00 Uhr) === 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H 07:30 DE/Mister Spex SE, ausführliches Ergebnis 1H 08:00 DE/Reallöhne (endgültig) 2Q 08:30 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H (11:00 Investorenkonferenz) *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August HVPI PROGNOSE: +2,6% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj 09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H (09:30 PK) 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Forschungspressekonferenz *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 95,9 zuvor: 95,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,5 zuvor: -10,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -13,4 Vorabschätzung: -13,4 zuvor: -13,0 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 11:15 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu Inflation - Challenges for Policymakers and Researchers 13:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Taucha *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0.5% gg Vm/+2.6% gg Vj *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,8% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 232.000 15:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Markkleeberg 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 17:00 DE/Thyssenkrupp Steel Europe AG, PK nach Aufsichtsratssitzung 17:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Leipzig *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Jahrestagung der Central Bank Research Association (CEBRA) - EU/S&P, Ratingüberprüfung Portugal - US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2024 stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Veranstaltung des Stanford Club of Georgia ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2024 03:02 ET (07:02 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.