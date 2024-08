NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schott Pharma nach Zahlen und einem angehobenen Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 32,80 Euro belassen. Der Umsatz und die operative Ergebnismarge (Ebitda) des Pharmazulieferers seien in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Auch der angehobene Ausblick für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft liege nun über der Konsensschätzung. Allerdings habe das Unternehmen den Wachstumsausblick für das kommende Geschäftsjahr nicht mehr erwähnt, weshalb Vorsicht geboten sei, die vorherige Entwicklung in die Zukunft fortzuschreiben./gl/ck



