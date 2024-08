Berlin (ots) -Zum 65. Geburtstag haut die Egmont Comic Collection die volle Packung Asterix raus! Mit dabei ist die neue Reihe "Asterix Edition Omnibus", der Nachfolger der bisherigen Gesamtausgabe. In der Edition Omnibus werden alle sechs Monate die gesamten Asterix-Abenteuer der Ära Goscinny-Uderzo in chronologischer Reihenfolge präsentiert. Am 10. September 2024 erscheint Band eins mit den klassischen Alben "Asterix der Gallier", "Die goldene Sichel" und "Asterix und die Goten", ergänzt durch zahlreiche Seiten mit vielfältigen Bonusmaterial, im Handel.Verleger Wolf Stegmaier analysiert: "Wir sind begeistert, dass sich 65 Jahre nach der Erfindung von Asterix nicht nur die aktuellen Geschichten großer Beliebtheit erfreuen, sondern auch, oder gerade insbesondere, die klassischen Alben der Asterix-Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo. Der Humor von damals passt auch in heutige Zeiten wie die gallische Faust aufs Auge."1959 erschufen René Goscinny und Albert Uderzo die größte Comic-Ikone Europas, bis zu Goscinnys viel zu frühem Tod im Jahr 1977 schufen die Asterix-Väter 24 albenlange Abenteuer sowie ein gutes Dutzend Kurzgeschichten."Asterix Edition Omnibus I" (Egmont Comic Collection, EUR 45,00, ISBN 978-3-7704-0900-6) ist ab dem 10. September im Handel und auch unter www.egmont-shop.de erhältlich.Außerdem feiert Egmont Ehapa Media den 65. Geburtstag der gallischen Helden mit der zweiten Ausgabe der beliebten Serie "Idefix und die Unbeugsamen - ins Fressnäpfchen getreten" (D: EUR 7,99; A: EUR 8,50; SFR 14,20) im großen Albumformat. Ab dem 30. September sind die Idefix-Abenteuer im Handel und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich. Vom Serienstart "Idefix und die Unbeugsamen" im Jahre 2021 haben sich weltweit über 1,3 Millionen in 23 Sprachen und Dialekten verkauft. Übrigens! Seit dem 19. August können alle Idefix- und Asterix-Fans, die nicht genug von den gallischen Abenteuern bekommen, die zweite Staffel der Zeichentrickserie "Idefix und die Unbeugsamen" auf Super RTL und TOGGO verfolgen.Asterix und Obelix bieten auch mit den bislang 40 Abenteuern unbegrenzten Lesespaß für Groß und Klein. Seit dem ersten Auftritt der beiden unbeugsamen Gallier im Oktober 1959 wurden weltweit an die 400 Millionen Alben in 117 Sprachen und Dialekten verkauft. Das unterstreicht die Beliebtheit und echte Comic-Geschichte. Wem noch Alben fehlen, sollte sich selbst ein Geschenk zum 65. Geburtstag des kleinen Galliers machen, und seine Sammlung ergänzen oder vervollständigen. Die 40 Geschichten gibt es jederzeit im Buchhandel oder ums Eck am Kiosk.Für ein Lese-PDF der "Asterix-Edition Omnibus I", Bildmaterial sowie Interviewtermine mit dem Asterix-Verleger Wolf Stegmaier, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058492/100922461