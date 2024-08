Stuttgart (ots) -Beim auto motor und sport KONGRESS am 24. und 25. September in München diskutieren hochrangige Vertreter aus Automobilindustrie, Wirtschaft und Forschung die Entwicklung der Mobilität von morgen. Schwerpunkt: künstliche Intelligenz.Die Automobilindustrie und alle damit verbundenen Industriebereiche befinden sich in einem ebenso aufregenden wie kräftezehrenden Transformationsprozess. Während der Hochlauf der Elektromobilität ins Stocken geraten ist, breitet sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz mit atemberaubender Schnelligkeit in (fast) allen Mobilitätsbereichen aus. Produkte und Prozesse: Nichts geht mehr ohne KI. Ohnehin ist Geschwindigkeit zu einem bestimmenden Faktor geworden, wenn es um Innovationen und damit auch um die Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung geht.Der auto motor und sport KONGRESS beleuchtet bereits seit 15 Jahren die Entwicklungen der Mobilität von morgen. Dieses Mal ist am 24. September eine separate KI-Fachtagung dem eigentlichen Kongresstag am 25. September vorgeschaltet. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe 19/2024 von auto motor und sport, die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper).KI als Game-ChangerGerade beim Thema künstliche Intelligenz sind die Fortschritte dramatisch. Die Speaker unserer Veranstaltung bieten dazu in Vorträgen und Paneldiskussionen einen ebenso aktuellen wie breiten Überblick. Über die ethische Verantwortung im Zusammenhang mit KI spricht Prof. Christoph Lütge, Professor für Wirtschaftsethik an der Technischen Universität München und Director of the TUM Institute for Ethics in Artifical Intelligence. Seine These: KI braucht (ethische) Kontrolle.Um den Einsatz von KI in der Kfz-Versicherung geht es bei den Ausführungen von Thomas Körzdörfer, Leiter Data Analytics bei der HUK-Coburg Versicherungsgruppe: "Mit Hilfe von Telematik-Daten und KI kann eine sichere Fahrweise bereits nach wenigen Fahrten ermittelt werden. Das ist ein klarer Game-Changer und wird künftig zu neuartigen und deutlich flexibleren Kfz-Versicherungsprodukten führen."Der Kongresstag am 25. September widmet sich den drängenden Mobilitätsthemen. Auch hier spielt KI natürlich eine wichtige Rolle. Diskutiert wird auf der Bühne unter anderem darüber, ob die E-Mobilität vor dem Aus steht - beziehungsweise wie sie wieder in Schwung kommt, ob wir uns die Zukunft der Mobilität noch leisten können, welche Innovationen es in der Produktion und Logistik gibt, ob Zug, Bus und Bahn ihre Attraktivität verlieren, ob sich E-Fuels noch durchsetzen können und wie sich die deutsche Automobilindustrie gegen die Konkurrenz aus China wehren wird.Anmeldung zum auto motor und sport KONGRESSTickets für das Event in der Allianz Arena München sind als Kombiticket für beide Tage erhältlich, ebenso wie Einzeltickets nur für die KI-Fachtagung oder das Kongress-Event. Inbegriffen sind dabei jeweils Verpflegung und Getränke während der Veranstaltung. Detaillierte Informationen mit Vorstellung der Speaker, Programm, Anmeldung und Preise unter www.ams-kongress.de.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines derführenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/5853125