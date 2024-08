Unterföhring (ots) -Ab geht die Party! Kabel Eins öffnet ab Sonntag, 1. September 2024, seine Türen für "Asbach Deutschlands beste Hammer-Party". Acht Teams wollen in drei Tagen die beste Feierlocation bauen - und 2.500 Euro und das Asbach Party-Paket gewinnen. Unterstützt werden die Feierfreunde jeweils von Heimwerkerkönig Mark Kühler und Allround-Talent Janine Kunze. Wer hat das schrägste Motto? Wer baut die coolste Party-Location? Wer holt am Ende den Titel "Asbach Deutschlands beste Hammer-Party"?Das sind die Hammer-Party Teams:Wikinger vs. American Diner: Wenn Dauercamper Blacky mit seinen Freunden eine Party startet, ist der ganze Campingplatz am Start. Die Wikinger-Fans duellieren sich mit Benny und seiner Frau Katja, die Rock 'n' Roll und die 50er Jahre lieben. Cadillac und Candybar oder Grillhütte mit Wikingern? Wer rockt die Party?Western-Ranch vs. Formel 1: Howdy! Sela und seine Kumpels träumen von einer waschechten Western-Ranch. Sie treten gegen Rainer und seinen Michael Schumacher-Fanclub an, die sich für ihre Formel-1-Bar ordentlich in die Kurve legen.Fußball vs. Fluch der Karibik: Olé, Olé, Olé ist der Schlachtruf von Fußball-Fans Marcel und Charlina, alias Sportsfreunde Schwarz-Rot-Gold. Mit Tribüne und Bier-Bar wollen sie ein Public-Viewing-Gelände auf die Beine stellen. Tanja und Hansi hingegen bauen ein Piratenschiff. Wer zieht den Sieg ans Land?Magic Rocks! vs. Highland Games: Zauberhaft wird es bei Eva und ihrem "Ehrlich Brothers"-Fanclub: Ob magische Drinks, Zauberhüte oder glitzernde Deko. Sie duellieren sich mit den "Black Mill Knights", Jungs und Mädels im Schottenrock, die eine mächtige Feuerstelle hochziehen wollen. Wer kann die Jury verzaubern?"Asbach Deutschlands beste Hammer-Party" - vier Folgen ab 1. September 2024, sonntags um 19:10 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.Nicht verpassen: Direkt im Anschluss geht es weiter mit vier neuen Folgen "Die Lieblingsmarken der Deutschen", immer sonntags um 20:15 Uhr. Von Fastfood bis Schokolade, ob Autos oder Supermärkte - welche Marken sind in Deutschland am beliebtesten?Pressekontakt:Moritz Lügering, Natalie Kressiererphone: +49 (0) 89 95 07 - 1171 / - 1189email: moritz.luegering@seven.one / natalie.kressierer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneKabel EinsEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5853142