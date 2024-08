Schwalbach am Taunus (ots) -Zahnpflege-Pionier Oral-B schafft Abhilfe gegen gängige Zahnprobleme mit der Wirkstoff-Innovation Stannous FluoridEin guter Start in den Tag beginnt mit einem perfekten Mundgefühl nach dem Zähneputzen - doch leider ist die Liste von verbreiteten Zahnproblemen lang und vielfältig: Zahnfleischentzündungen, Mundgeruch, Karies, Erosion. Oral-B weiß: Die Basis für ein gesundes Mundgefühl ist eine gute Plaque-Kontrolle mit der Wirkstoff-Innovation Stannous Fluorid.Stannous Fluorid, auch bekannt als stabilisiertes Zinnfluorid, ist als wirksamer Bestandteil von Zahncremes ein Game-Changer: Es kann helfen, umfassenden Schutz gegen Plaque, Zahnfleischprobleme, Mundgeruch und erosiven Zahnabrieb zu bieten. Klinische Studien zeigen, dass Stannous Fluorid die Plaquebildung reduzieren und die Remineralisierung des Zahnschmelzes fördern kann.1,224 Stunden Schutz gegen Plaque und Bakterien* dank Stannous FluoridDie bakterielle Ansiedlung auf den Zähnen, die Bildung von Plaque, beginnt beim Putzen mit vielen Zahncremes bereits kurz nach dem Zähneputzen. Oral-B Zahncremes mit stabilisiertem Stannous Fluorid können die Entstehung von Plaque um 12 Stunden verzögern. Zusätzlich wird der Anhaftung der Plaque auf den Zähnen aktiv entgegengewirkt.1,2Die Benefits einer optimalen Plaquekontrolle durch Stannous Fluorid im Überblick:1. Frischer Atem und ein gutes MundgefühlBakterien in der Plaque, die oft Ursache für schlechten Atem (Halitosis) sind, werden im Zaum gehalten. So wird das Risiko von Mundgeruch verringert und das Gefühl von Frische im Mund verbessert. Die Zähne fühlen sich glatt und sauber an - eben ein Frisch-vom-Zahnarzt-Gefühl.2. Karies-SchutzPlaque-Bakterien werden neutralisiert, was die Säureproduktion der Bakterien reduziert und so das Risiko für Karies verringert und die Zähne langfristig schützt.3. Gesundes ZahnfleischPlaque ist die Hauptursache für das Erkranken des Zahnfleischs. Durch die antibakterielle Wirkung von Stannous Fluorid wird das Zahnfleisch geschützt. Gutes Plaque-Management hält es deshalb gesund und stark.Die Oral-B Pro Expert Advanced Zahncreme: Ein echtes MultitalentOral-B verwendet Stannous Fluorid als Bestandteil der innovativen Technologie in all seinen hochwertigen Zahncremes wie zum Beispiel der Oral-B Pro-Expert Advanced. Gemeinsam mit Zahnärzt:innen entwickelt und klinisch bestätigt, reinigt sie die Zähne besonders gut mit dem Stannous Fluorid-Komplex. So verhindert die Oral-B Pro Expert Advanced Zahncreme Zahnprobleme bevor sie entstehen. Als echtes Zahncreme-Multitalent widmet sie sich gleich acht wichtigen Zahnpflege-Bedürfnissen: Karies- und Zahnfleisch-Schutz, Plaque-Management, Whitening, Vorbeugung von Zahnstein und Schmerzempfindlichkeit, frischem Atem sowie der Erhaltung des Zahnschmelzes. Dabei sorgt das enthaltene Anti-Plaque-Mineral in Kombination mit Stannous Fluorid für eine besonders intensive Reinigung.1 Bellamy P, Khera N, Day TN, Barker ML Mussett AJ. J Clin Dent. 2009;20:33-38. A Randomized Clinical Trial Comparing the Plaque Inhibition. Effect of a SnF2/SHMP Dentifrice and a Chlorhexidine Digluconate Dentifrice.2 Bellamy P, Khera N, Day TN, Barker ML, Mussett AJ. J Contemp Dent Pract. 2009; 10(2):1-9. A Randomized Clinical Trial to Compare Plaque. Inhibition of a Sodium Fluoride/Potassium Nitrate Dentifrice Versus a Stabilized Stannous Fluoride/Sodium Hexametaphosphate Dentifrice.*bei 2x täglichem PutzenÜber Oral-BÜber Oral-B® Oral-B® kann bereits auf eine über 60 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B® durch innovative Produkte und fortschrittliche Technologie mit dem Fokus auf vernetztes Zähneputzen Verbraucher:innen und Zahnärzt:innen auf der ganzen Welt.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Firmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Communications Director Oral Care47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizE-Mail: mulas.p@pg.comPressekontakt:MSL GermanyLaura GillertOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainE-Mail: laura.gillert@mslgroup.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/5853137