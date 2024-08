Dem DAX ist am Mittwoch knapp unterhalb des Rekordhochs die Puste ausgegangen. Während Nvidia an der Wall Street nach Börsenschluss trotz starker Zahlen unter Druck stand, zeigt sich der deutsche Leitindex am heutigen Donnerstag aber wieder robust. Auf Unternehmensseite stehen Covestro, Fielmann, Heidelberger Druck, Infineon, SAP und Schott Pharma im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...