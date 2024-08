NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Delivery Hero nach Zahlen und mit Blick auf den angekündigten Börsengang (IPO) der Marke Talabat auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe im ersten Halbjahr und zweiten Quartal dank der Mena-Region (Nahost und Nordafrika) insgesamt stark abgeschnitten, wogegen die Trends im asiatisch-pazifischen Raum enttäuscht hätten, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum IPO der rasant wachsenden Marke Talabat an der Börse in Dubai stellte sie die Frage, warum das Unternehmen angesichts der Barmittelentwicklung des Bereichs diesen gerade im vierten Quartal plane./gl/bek



