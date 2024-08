Berlin (ots) -Der mitgliederstärkste Pharmaverband Deutschlands, Pharma Deutschland, verstärkt ab September seine personellen Ressourcen in vier zentralen Bereichen. Die neuen Fachkräfte bringen umfassende Erfahrung und tiefgehendes Know-how mit, um die Position des Verbandes in der Gesundheitsversorgung, der EU-Politik, speziellen Therapierichtungen und der Öffentlichkeitsarbeit zu stärken."Die Anforderungen an unsere Branche wachsen stetig, und mit diesen Neuzugängen sind wir hervorragend aufgestellt, um die Interessen unserer Mitglieder in den entscheidenden Bereichen noch gezielter zu vertreten und innovative Lösungen zu entwickeln", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland.Dr. Antje Behring stärkt die Abteilung "Innovative Gesundheitsversorgung"Dr. Antje Behring wird ab September die Abteilung "Innovative Gesundheitsversorgung" verstärken und direkt an den Abteilungsleiter Lutz Boden berichten. Dr. Behring bringt umfassende Erfahrung aus ihrer Tätigkeit im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mit, wo sie seit 2011 in der Abteilung Arzneimittel tätig war, zuletzt seit 2020 als Abteilungsleiterin. Mit ihrer Expertise wird sie maßgeblich dazu beitragen, den Bereich Innovationen im Verband weiter voranzubringen.Henrik Reimer übernimmt Leitung des Brüsseler BürosZum 1. September 2024 wird Henrik Reimer die Leitung des Brüsseler Büros von Pharma Deutschland übernehmen. Reimer, der seit 2018 in Brüssel tätig ist und über ausgezeichnete Netzwerke innerhalb der Politik und der EU-Administration verfügt, wird in seiner neuen Funktion direkt an Michael Hennrich, Geschäftsführer Politik des Verbandes, berichten. Zuletzt war Reimer als Büroleiter des CDU-Wirtschaftsrats in Brüssel tätig.Dr. Nicole Armbrüster verstärkt Abteilung "Spezielle Produktgruppen, Pharmazeutische Technologie/GMP, Medizinprodukte, Umwelt"Mit Dr. Nicole Armbrüster erhält die Abteilung "Spezielle Produktgruppen, Pharmazeutische Technologie/GMP, Medizinprodukte, Umwelt" neue Expertise in den Bereichen spezielle Produktgruppen, Nahrungsergänzungsmittel sowie Arzneimittel für Kinder. Bei Pharma Deutschland wird sie an die Leiterin der Abteilung, Dr. Barbara Steinhoff, berichten.Verstärkung im Bereich Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitAuch der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird verstärkt. Paul Elkenhans, der ab September ein Volontariat bei Pharma Deutschland beginnt, wird das Team in der Kommunikation unterstützen und seine Expertise im Rahmen seiner Ausbildung ausbauen. Er berichtet an Hannes Hönemann, der die Abteilung leitet."Im September geht es los: Mit diesen strategischen Neuzugängen werden wir unsere Schlagkraft in den entscheidenden Bereichen erhöhen", betont Dorothee Brakmann._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138hoenemann@pharmadeutschland.deAileen Wagefeld-DalitzCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-123wagefeld@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 Bonnwww.pharmadeutschland.deOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/5853182