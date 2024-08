Berlin (ots) -Der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, gibt bekannt, dass ab sofort an über 7.000 Tankstellen in Europa kontaktlos direkt über die ACE-App bezahlt werden kann. Das sogenannte "Connected Fueling" wurde in Kooperation mit PACE Telematics in die ACE-App integriert. Mit der Funktion kann direkt an der Zapfsäule mit dem Handy gezahlt werden - ohne das Kassenhäuschen zu betreten. Das Feature steht allen Nutzerinnen und Nutzern der App zur Verfügung und erfordert keine ACE-Mitgliedschaft.Komfortabel in acht Ländern die Tankfüllung zahlenMit der ACE-App können Autofahrerinnen und Autofahrer ab sofort europaweit an über 7.000 Tankstellen in den folgenden Ländern bequem ihre Rechnung bezahlen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich. Zu den größten teilnehmenden Mineralölgesellschaften in Deutschland gehören unter anderem Esso, JET, Deutsche Tamoil GmbH (HEM), Q1, Wilhelm Hoyer (Hoyer), BayWa und Calpam. Für die sichere Bezahlung ist lediglich eine einmalige Registrierung notwendig.Manuela Stauch, Fachgebietsleiterin Digitales Marketing beim ACE: "Wir freuen uns, dass wir unseren Usern und Userinnen mit dem Connected Fueling eine weitere praktische App-Erweiterung anbieten können. Mit PACE haben wir einen erfahrenen Technologie-Partner gefunden. Bis Ende des Jahres sollen bereits 9.000 Tankstellen in der PACE Drive App verfügbar sein."Volle Flexibilität mit verschiedenen ZahlungsmöglichkeitenDer ACE kooperiert im Bereich der App-Integration mit dem Karlsruher FinTech PACE Telematics. Neben dem ACE-Notruf für Pannen und Unfälle, der Auskunft über Tankstellenpreise oder einem Mobilitätsplaner mit Verkehrsinformationen bietet die ACE-App nun auch die mobile Bezahlung der Tankfüllung an der Zapfsäule.Unterstützt werden verschiedene Zahlungsmethoden, darunter die Kreditkarten American Express, Mastercard und VISA sowie giropay, Google Pay, Apple Pay und PayPal, um den Bezahlvorgang so einfach und flexibel wie möglich zu gestalten.Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15E-Mail: presse@ace.deX (vormals Twitter): twitter.com/ACE_autoclubOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/5853202