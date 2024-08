FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag in neue Höhen aufgeschwungen. Am späten Vormittag erreichte der Leitindex Dax mit 18.912 Punkten eine Bestmarke. Er überwand knapp das bisherige Rekordhoch von Mitte Mai. Seit Jahresbeginn bringt es der Index auf ein beachtliches Plus von rund 13 Prozent.

Der Dax krönte damit eine fast vierwöchige Erholungs-Rally, die ihn von gut 17.000 Punkten Anfang des Monats um 11 Prozent nach oben getragen hatte. Die wesentliche Triebfeder der jüngsten Rally ist die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung durch die Notenbank Federal Reserve in den USA. Auch in der Eurozone stehen die Signale auf eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB).

"Das Momentum ist aktuell ganz klar auf der Seite der Bullen", beschrieb Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets die von den Optimisten dominierte Marktlage./bek/mis