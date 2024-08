Der DAX zeigt sich am Donnerstag unbeeindruckt vom Rücksetzer bei Nvidia nach den Zahlen. Am späten Vormittag ist der deutsche Leitindex vielmehr auf ein neues Allzeithoch und erstmals über 18.900 Zähler geklettert. Freundliche Inflationsdaten der Bundesländer gaben dabei noch den entscheidenden Schub.Mehr dazu in Kürze…

Den vollständigen Artikel lesen ...