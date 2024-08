Hamburg (ots) -Nach dem ersten großen Hype um Künstliche Intelligenz haben viele Unternehmen und Agenturen inzwischen Erfahrungen im Umgang mit ChatGPT und anderen KI-Anwendungen gesammelt. Jetzt geht es ans Feintuning: Ulrike Hanky-Mehner gibt einen Überblick, wie Kommunikatoren heute smart und erfolgreich mit KI arbeiten können.Termin: Montag, 14. Oktober 2024, 15:00 - 16:30 UhrKI-Instrumente, die PR-Profis kennen sollten: Einblicke in die Nutzungsmöglichkeiten von KI für die professionelle KommunikationWie lässt sich das ganze Potenzial von ChatGPT für unterschiedliche Aufgaben nutzen? Welche Tipps geben KI-Profis und welche weiteren Tools sind im PR-Alltag wertvoll?Das Webinar vermittelt praxisnah, wie sich ChatGPT als Sparringspartner und Teamplayer in der täglichen Routine von Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bewährt, angefangen von smarten Life-Hacks für die Optimierung und Variierung von Texten über Zielgruppenprofile, Markt- und Wettbewerbsanalysen bis zur Erstellung von Reports und überzeugenden Präsentationen. Zudem geht es um weitere aktuelle Tools, die für sich oder im Zusammenspiel mit ChatGPT eine wertvolle Unterstützung sein können.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an den Referenten zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Programm- KI im PR-Alltag - wo stehen wir heute?- ChatGPT optimal nutzen - Lifehacks für die Textarbeit sowie weitere smarte Anwendungen- Platzhirschen und Geheimtipps: Diese Anwendungen und Tools sollten Sie kennen- Gut zu wissen: Risiken und Grenzen der KI- Ausblick: Was ist in der Pipeline?Dieses Webinar richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeitende in Agenturen, Beratungen und Unternehmen mit Fokus auf Kommunikation. Die Teilnahme lohnt sich insb. für PR-Profis, die sich auch ohne ein ausgeprägtes technologisches Verständnis dafür interessieren, was die derzeit populären KI-Angebote an praktischen Einsatzmöglichkeiten bereithalten. Das Webinar ist interessant für alle, die ChatGPT und eventuell auch andere KI-Tools bereits ausprobiert haben und nun ihr Know-how erweitern möchten.Referentin:Ulrike Hanky-Mehner ist Gründerin und Inhaberin von UHM Kommunikation (https://uhm-kommunikation.de). Sie berät Unternehmen und Agenturen in den Feldern Strategie, Konzeption und Geschäftsentwicklung. Zudem ist sie Moderatorin und Trainerin für Seminare und Inhouse-Coachings und betreut als ehrenamtliche Mentorin Nachwuchstalente bei ihrer beruflichen Entwicklung in der PR-Branche. Ihre Schwerpunktthemen sind unter anderem die Kommunikation in der Welt von morgen, Futurologie, Nachhaltigkeit, rechtliche Aspekte der PR-Arbeit und das wertschätzende Miteinander der Generationen von Boomer bis "Z". Ulrike Hanky-Mehner ist Mitglied der GWPR Global Women in PR und der DPRG Deutschen Public Relations Gesellschaft. Zudem ist sie aktiv in den Netzwerken der GDW Global Digital Women und GMW Global Media Women.Eckdaten für das Online-Seminar PR-Alltag mit KI gestalten: Erfolgreich mit smarten Tools & Tricks- Termin: Montag, 14. Oktober 2024, 15:00 - 16:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/pr-alltag-mit-ki-gestalten-erfolgreich-mit-smarten-tools-tricks-registrierung-1003425862767?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5853280