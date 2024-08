München (ots) -Die aktuelle Ausgabe von Premium Quarterly wirft einen genauen Blick auf das aufstrebende Thema in der Dermatologie: Exosome (https://premiumquarterly.com/health/anti-aging-trend-exosome/). Diese winzigen, extrazellulären Partikel gelten als Kommunikationsgenies des Körpers und versprechen, die Zeichen der Hautalterung zu reduzieren. Ihre Verwendung in der ästhetischen Medizin und ihre Rolle als Anti-Aging-Wundermittel sind derzeit ein heiß diskutiertes Thema.Was sind Exosome und warum sind sie wichtig?Exosome sind winzige Partikel, die eine wesentliche Rolle in der Kommunikation zwischen den Zellen spielen. "Sie transportieren beispielsweise bioaktive Moleküle wie Proteine, Lipide oder Nukleinsäure, die Speicher genetischer Informationen, die für die Koordination von zellulären Prozessen und die Regulation von physiologischen Funktionen im Körper wichtig sind. Auch in der Haut übernehmen Exosome wichtige Aufgaben, vor allem wenn es um die Aufrechterhaltung der Hautgesundheit sowie-funktion geht", erklärt Dermatologe Dr. Timm Golüke in Premium Quarterly. Weiter: "Sie übertragen beispielsweise antiinflammatorische Signale, reduzieren dadurch Entzündungen in der Haut und tragen dazu bei, Erkrankungen wie Psoriasis, Akne oder Ekzeme zu lindern." Darüber hinaus fungieren Exosome - ähnlich wie Stammzellen - als Transportmittel für Wachstumsfaktoren, die nicht nur die Kollagenproduktion fördern und dadurch die Hautstruktur verbessern, sondern auch die Heilung von Wunden und die Regeneration von Gewebe anregen.Der neue Trend in der ästhetischen Dermatologie und seine GrenzenDie ästhetische Dermatologie hat die potenziellen Vorteile von Exosomen erkannt und setzt auf innovative Behandlungen. In seiner Münchner Praxis bietet Dr. Golüke eine neuartige Therapie mit körpereigenen Exosomen an, die nach einem klassischen Microneedling oder Radiofrequenz-Microneedling auf die Haut aufgetragen werden. "Einmal in die Haut gebracht, regen sie die natürlichen Regenerationsprozesse des Körpers an und mindern so beispielsweise Sonnenschäden und Zeichen der Hautalterung", so Dr. Golüke. Doch es gibt auch Grenzen bei der Anwendung, besonders in Kosmetikprodukten. "Exosome sind kaum haltbar, weswegen sie in einem Kosmetikprodukt nicht lange überleben. Frei verkäufliche Produkte setzen daher auf Exosome auf pflanzlicher Basis, wie zum Beispiel der Rosenstammzelle. Ob diese jedoch effektiv mit der menschlichen Zelle agieren, das bezweifle ich stark", sagt der Dermatologe.Das Interview mit Dr. Golüke und weitere spannende Informationen zu Exosomen finden Sie in der aktuellen Ausgabe von "Premium Quarterly" oder online unter www.premiumquarterly.com (https://premiumquarterly.com/health/anti-aging-trend-exosome/).Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Die aktuelle Ausgabe von "Premium Quarterly" das Magazin für Gesundheit, Wellbeing und Premium Lifestyle ist an ausgewählten Kiosken und online (https://premiumquarterly.com/magazin/) erhältlich.Viele weitere interessante News aus den Bereichen Health, Wellbeing und Premium Lifestyle gibt es unter www.premiumquarterly.com (https://premiumquarterly.com/) sowie auf Instagram (https://www.instagram.com/premiumquarterly/?img_index=1), LinkedIn und im Podcast FEEL GOOD, LIVE BETTER (https://premiumquarterly.com/podcasts/) mit Herausgeberin Stephanie Neureuter.Pressekontakt:Pia Landgrebepia.landgrebe@premiummedicalcircle.com+49 176 643 75787Original-Content von: PREMIUM Medical Circle GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175006/5853311