Köln (ots) -Eine Woche nach der tödlichen Messerattacke in Solingen kommt der Landtag von Nordrhein-Westfalen zu einer Sondersitzung zusammen. Bei der 650-Jahr-Feier der Stadt hatte mutmaßlich ein 26 Jahre alter Syrer drei Menschen getötet und acht verletzt. Die Politik diskutiert seitdem über Ursachen und mögliche Konsequenzen.In Redebeiträgen werden Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die NRW-Landesregierung der Opfer und ihrer Angehörigen gedenken. Zudem debattieren die Abgeordneten der im Landtag vertretenen Parteien über mögliche Versäumnisse der Behörden und politische Konsequenzen, die aus den Hintergründen der vermutlich islamistisch motivierten Tat zu ziehen sind.Der Westdeutsche Rundfunk überträgt die Landtagssitzung am Freitag, den 30.08.2024 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr live im WDR Fernsehen und auf Phoenix sowie per Live-Stream auf wdr.de, in der ARD Mediathek und auf WDR Event.Live-Kommentar: Jochen TrumRedaktion: Andrea MiosgaLandtag live: Solingen und die FolgenFreitag, 30.08., 10:00-12:00 Uhr im WDR Fernsehen