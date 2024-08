Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsdaten zeigen weiter einen rückläufigen Trend auf, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Für den August rechne der Nowcast der Analysten mit einer Eurozonen-Inflation von 2,3% und Jerome Powell habe in Jackson Hole klar gemacht, dass auch in den USA Zinssenkungen kommen würden. Sei der Trend nachhaltig? ...

