NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwei positive Kurstreiber hervor: Neben dem Ausblick erwähnte er die 60 Milliarden hohen Kapitalmittel, über die eine Entscheidung hinsichtlich der Verwendung noch ausstehe. Vielleicht werde es auf dem Kapitalmarkttag im Oktober dazu Neuigkeiten geben./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

