AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:48 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.622,50 +0,2% +14,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.466,25 +0,3% +11,9% Euro-Stoxx-50 4.953,36 +0,8% +9,6% Stoxx-50 4.545,53 +0,7% +11,1% DAX 18.905,84 +0,7% +12,9% FTSE 8.369,16 +0,3% +7,9% CAC 7.631,62 +0,7% +1,2% Nikkei-225 38.362,53 -0,0% +14,6% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 134,22 +0,22 -3,45

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,70 74,52 +0,2% +0,18 +5,2% Brent/ICE 78,73 78,65 +0,1% +0,08 +4,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,31 38,30 +0,0% +0,01 +17,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.522,04 2.504,51 +0,7% +17,54 +22,3% Silber (Spot) 29,57 29,13 +1,5% +0,44 +24,4% Platin (Spot) 941,24 934,00 +0,8% +7,24 -5,1% Kupfer-Future 4,13 4,15 -0,5% -0,02 +4,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich nach den jüngsten Abgaben wenig verändert. Die Möglichkeit, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senkt, bietet eine gewisse Unterstützung, da niedrigere Zinssätze die Wirtschaftstätigkeit anregen und die Ölnachfrage steigern dürften, so sagt George Pavel, General Manager bei Capex.com Middle East. Die Märkte konzentrieren sich jetzt auf die BIP-Daten aus den USA am Nachmittag. Sollten diese auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum hindeuten, könnte dies auf eine höhere Energienachfrage hinweisen und die Ölpreise stützen, fügt er hinzu.

AUSBLICK AKTIEN USA

Ein etwas festerer Start zeichnet sich am Donnerstag an der Wall Street ab. Im Fokus dürfte der Technologie-Sektor nach den Quartalszahlen von Nvidia stehen, die besser als erwartet ausfielen, wobei sich Umsatz und Gewinn jeweils mehr als verdoppelten. Dass der Kurs nachbörslich um 7 Prozent einknickte, wurde von Marktteilnehmern unterschiedlich begründet. Manche meinten, der Ausblick überzeuge nicht in allen Punkten, andere verwiesen auf die im Berichtsquartal etwas gesunkene Bruttomarge und wieder andere verwiesen auf bereits bekannte Probleme mit der neuen Chipgeneration "Blackwell", die ein Quartal später als geplant in Serie geht. Mittlerweile haben sich die Gemüter aber deutlich beruhigt, insbesondere was die Kritik betrifft, dass Nvidia anders als in früheren Quartalen diesmal nicht die höchsten Einzelprognosen übertroffen habe. Entsprechend liegt der Kurs vorbörslich nur noch rund 2,7 Prozent im Minus. Positiv kommen die Zahlen von Salesforce an. Umsatz, Gewinn und operative Marge des SAP-Konkurrenten übertrafen die Erwartungen. Zudem hob das Unternehmen den Ausblick an. Die Aktie verbessert sich um 5,7 Prozent. HP hat im dritten Quartal zwar den Umsatz etwas stärker gesteigert als erwartet, doch ging der Gewinn zurück und verfehlte die Konsensschätzung. Die Aktie fällt um 1,9 Prozent. Crowdstrike reduzieren sich um 2,1 Prozent. Das Unternehmen verdiente zwar in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr als erwartet, senkte aber seine Jahresziele und gab einen pessimistischen Ausblick auf das laufende Quartal.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0.5% gg Vm/+2.6% gg Vj -US 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,8% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 232.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der DAX hat am Donnerstag bei 18.936 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Treiber sind günstig ausgefallene Inflationsdaten aus Spanien und einigen Bundesländern. Die Zahlen sind gute Nachrichten für die Europäische Zentralbank (EZB) und liefern eine positive Indikation für die am Nachmittag anstehenden gesamtdeutschen und am Freitag erwarteten gesamteuropäischen Verbraucherpreise. Kursturbulenzen um Nvidia können der guten Stimmung nichts anhaben. Der Kurs des US-Chipherstellers war nach dem Quartalsbericht nachbörslich um 7 Prozent abgesackt; wohl weniger wegen den Quartalszahlen, die stark und besser als erwartet ausgefallen waren, als vielmehr wegen Problemen mit der neuen Chip-Generation. Zu hören war aber auch von Enttäuschung, weil der Umsatzausblick nicht auch die höchsten Einzelprognosen übertroffen habe. "Das Umfeld mit den erwarteten Zinssenkungen spricht aber nicht dafür, dass sich Marktteilnehmer wegen Nvidia aus den Aktienmärkten verabschieden", so ein Marktteilnehmer. Deutlich aufwärts geht es mit den Kursen der Spirituosenhersteller. Pernod Ricard und Remy Cointreau gewinnen 4,2 bzw 6,7 Prozent. In Mailand verteuern sich Campari um 1,6 Prozent. Treiber ist laut Marktteilnehmern, dass China nach Aussagen aus dem Handelsministerium zunächst nun doch keine Strafzölle auf bestimmte alkoholische Getränke einführen will, wie das nach den Zöllen auf chinesische Elektroautos befürchtet worden war. Einen Kurssprung um 12 Prozent machen Schott Pharma. Der Umsatz ist im dritten Quartal um 21 Prozent gewachsen, die operative Gewinnmarge hat sich um gut 3 Punkte auf 28,2 Prozent verbessert. Im Geschäftsjahr wird nun ein Umsatzanstieg um 11 bis 13 statt um 9 bis 11 Prozent erwartet. Im Schlepptau zieht der Kurs des Konkurrenten Gerresheimer um 7,0 Prozent an. Delivery Hero steigen nach Quartalszahlen und Börsenplänen für die Tochter Talabat um 7,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Mi, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1098 -0,2% 1,1166 1,1127 +0,5% EUR/JPY 160,41 -0,2% 161,72 160,85 +3,1% EUR/CHF 0,9361 -0,0% 0,9466 0,9374 +0,9% EUR/GBP 0,8410 -0,2% 0,8463 0,8424 -3,0% USD/JPY 144,50 +0,0% 144,84 144,55 +2,6% GBP/USD 1,3196 +0,0% 1,3194 1,3208 +3,7% USD/CNH (Offshore) 7,0880 -0,6% 7,1243 7,1275 -0,5% Bitcoin BTC/USD 59.675,00 +0,9% 63.182,35 58.888,20 +37,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne noch leicht aus und setzt damit die jüngste Erholung fort, nachdem er zuletzt auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten gefallen war. Der Markt warte auf die anstehenden US-Daten und deren mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank, heißt es. Für den Dollar-Index geht es um 0,1 Prozent nach oben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichte Abgaben - Die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen, die der Chipkonzern Nvidia am späten Mittwoch veröffentlichte, übertrafen zwar die Konsensschätzungen, komplett überzeugen konnte das Unternehmen dennoch nicht. Darauf wurden vielerorts in der Region Technologieaktien verkauft. Allerdings hatten sich viele Anleger schon in den vergangenen Tagen vorsichtshalber aus dem Sektor zurückgezogen. Marktbeobachter erklärten die vielfach nur moderaten Verluste daneben mit der Erwartung sinkender Zinsen. Zinssenkungshoffnungen hätten auch den breiten Markt gestützt, hieß es. In Taiwan ging es mit der Aktie des Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 2,2 Prozent nach unten. Die Aktien von Foxconn, die für Nvidia KI-Server baut, verloren 0,5 Prozent. SK Hynix, ebenfalls ein Nvidia-Zulieferer, büßten in Seoul 5,4 Prozent ein und Samsung Electronics 3,1 Prozent. Der Kurs von Hanmi Semiconductor, einem Ausrüster der Chipindustrie, brach um 9,5 Prozent ein. Meist gering waren derweil die Verluste in der Breite. Mit am deutlichsten gab der Kospi in Seoul nach, belastet vom Schwergewicht Samsung Electronics.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich auch am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS). Die iTraxx-Indizes treten auf der Stelle. Nach den günstig ausgefallenen Inflationsdaten aus mehreren deutschen Bundesländern wartet der Markt nun auf die revidierten Daten zur Wirtschaftsentwicklung in den USA.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADLER

Eine höhere Zinsbelastung hat der Adler Group im ersten Halbjahr zu schaffen gemacht. Neben einem hohen Nettoverlust schrieb der angeschlagene Immobilienkonzern bei leicht sinkenden Mieteinnahmen auch operativ rote Zahlen. Ein Lichtblick sieht das Management in einer geringeren Abwertung des Immobilienportfolios als bisher.

DELIVERY HERO

