NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit dem Finanzchef Francesco Gattei auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Es sei über Fortschritte beim Verkauf von Vermögensteilen gesprochen worden, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bilanz des Ölkonzerns werde wohl deutlich entlastet, wenn das Unternehmen die zahlreichen laufenden Prozesse erfolgreich bewältigt./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 17:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 00:45 / EDT



ISIN: IT0003132476

© 2024 dpa-AFX-Analyser