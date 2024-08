Die Intel-Aktie hat am 29. August 2024 erneut an Wert verloren, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens verdeutlicht. Der Chiphersteller kämpft mit zunehmendem Wettbewerbsdruck durch Konkurrenten wie NVIDIA und AMD und hat einen massiven Stellenabbau angekündigt, um effizientere Produktionsprozesse zu etablieren. Zudem gerät Intel ins Visier eines aktivistischen Investors, was auf steigende Unzufriedenheit unter den Aktionären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...