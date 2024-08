Am US-Aktienmarkt dürfte es nach Verlusten zur Wochenmitte am Donnerstag wieder aufwärtsgehen. Im Fokus stehen Geschäftszahlen des KI-Lieblings Nvidia, dessen Aktien vorbörslich um 3,5 Prozent nachgaben - allerdings nach starkem Lauf.Der Dow Jones Industrial wurde rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt vom Broker IG mit plus 0,7 Prozent auf 41.393 Zählern taxiert. Damit steuert der bekannteste Wall-Street-Index auf sein am Montag bei etwas über 41.400 Punkte erreichtes Rekordhoch zu. Für den Nasdaq-100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...