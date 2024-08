Mehr als ein Jahr ist vergangenen, seitdem die ersten Autohersteller ankündigten, in Nordamerika auf das NACS-Schnellladesystem von Tesla zu setzen, um ihren Kunden Zugriff auf das Supercharger-Netzwerk zu bieten. Doch die Öffnung von Teslas Ladenetz kommt augenscheinlich nur sehr langsam voran. Die "New York Times" berichtet in einem Artikel über Verzögerung bei der Software-seitigen Umsetzung der Lösung sowie bei der Lieferung der benötigten Adapter. ...

