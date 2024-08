FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht - und das ganz ohne die erhofften Impulse des US-Chip-Schwergewichts Nvidia . Dessen Aktie ausgenommen, waren Technologiewerte auf beiden Seiten des Atlantiks dennoch gefragt. Zusätzlichen Rückenwind lieferten hierzulande deutsche Inflationszahlen, die die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen durch die EZB untermauerten.

Der Dax schaffte es erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 18.900 Punkten. Am Ende kam der deutsche Leitindex mit 18.912,57 Zählern auf ein Plus von 0,69 Prozent. Damit hat er in 18 Handelstagen an 16 Tagen Gewinne erzielt und diesem um fast 13 Prozent zugelegt. Der MDax zeigte sich am Donnerstag noch etwas schwungvoller mit einem Anstieg um 1,17 Prozent auf 25.508,74 Punkte.

In Zeiten des Künstliche-Intelligenz-Booms enttäuschten die Zahlen von Nvidia zwar nicht, mit dem Gesamtpaket der Neuigkeiten zollte der Chipkonzern aber den extrem hohen Erwartungen Tribut. Laut dem Chefvolkswirt Michael Heise von HQ Trust erreichten die deutschen Verbraucherpreise derweil die "Komfortzone der Europäischen Zentralbank". Die NordLB sieht daher "grünes Licht" für eine bereits von Anlegern erwartete Senkung ihres Leitzinses im September./tih/he

