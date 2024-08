NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO: 5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) produziert mit Hilfe unserer eigenen Technologie Edelstahlfolien für die Automobil-, Batterie-, Halbleiter- und andere Märkte. Unsere Edelstahlfolien zeichnen sich durch hohe Präzision, große Breite und hohes Stückgewicht aus und tragen so zur Produktivitätssteigerung, Ertragsverbesserung und Prozessreduzierung bei unseren Kunden bei. Darüber hinaus bieten wir zwei Arten von Ausführungen an, "BS: Bright Surface" (Helle Oberfläche) und "WS: White Surface" (Weiße Oberfläche), um die Anforderungen an das Oberflächendesign und die Funktionalität zu erfüllen.

NIPPON KINZOKU's stainless steel foil features high precision, wide width and large unit weight. In addition, we offer two types of finishes, "BS: Bright Surface" and "WS: White Surface," to meet the needs for surface design and functionality. (Graphic: Business Wire)

NIPPON KINZOKU's Edelstahl-Breitbandfolie

Stahlsorte: Alle Stahlsorten (SUS304, SUS301, SUS430, usw.) Ausführung: Federnde Ausführung, TA-Ausführung (Tension Annealing), BA-Ausführung (Bright Annealing) Merkmale: 1. Weite Breite: Max. 600 mm 2. Hohe Präzision: Min. Längsabweichung der Dicke ±1µm 3. Oberfläche: Helle Oberfläche (BS), Weiße Oberfläche (WS) 4. Gewicht pro Einheit: Max. 0,5 kg/mm 5. Min. Stärke: 0,02 mm

Anwendungen

Eines der Merkmale unserer Edelstahlfolien ist, dass wir breite Folien herstellen.

Zu den Anwendungen gehören Flächenheizelemente in Automobilen, FPC-Verstärkungsplatten und Metallmasken in elektronischen Geräten. Sie werden als Verbundmaterialien mit angebrachten Folien usw. verwendet. Insbesondere gibt es nur wenige Materialhersteller, die Materialien mit einer Stärke von weniger als 30 µm und einer Breite von fast 600 mm herstellen, was zu einer verbesserten Verarbeitungsleistung und Produktivität beiträgt.

Oberflächenbeschaffenheit

Je nach Anwendung erfüllen wir unterschiedliche Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit.

Bei taktilen Schalteranwendungen besteht die Gefahr der Rissbildung aufgrund winziger Oberflächenunregelmäßigkeiten bei wiederholtem Gebrauch. In solchen Fällen empfehlen wir eine helle Oberfläche (BS- Ausführung) mit einer glatten Oberfläche, die zu einer besseren Haltbarkeit beiträgt.

Für die Außenseite von Akkus und Steckverbindern empfehlen wir dagegen eine rauere weiße Oberfläche (WS-Ausführung), die zu einer besseren Haftung mit Klebstoffen (Außenseite von Akkus) und zur Sichtbarkeit der Lasergravur auf der Produktoberfläche (Steckverbinder) beiträgt.

Über die NIPPON KINZOKU Group

Unsere Produkte werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, von der Präzisionskonstruktion bis zur Baubranche. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

Klicken Sie hier für den vollständigen Text.

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2024/08/NIPPON-KINZOKUs-Stainless-Steel-Wide-Width-Foil-BSWS-Finish.pdf

Contacts:

Sales Development Dept.

NIPPON KINZOKU CO., LTD.

E-Mail: nikkin-overseas@nipponkinzoku.co.jp

https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/inquiry