Am ostdeutschen Kartoffelmarkt wird von einer zurückhaltenden Nachfrage berichtet. Das große Angebot an Kartoffeln und der gesättigte Markt führen zu weiter sinkenden Erzeugerpreisen. Bildquelle: Pixabay Die aktuellen Preise für Erzeugerware liegen auf einem Preisniveau von 23 bis 32 EUR/dt ab Station. In den nächsten Wochen sind weitere Preisabschläge...

