NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Für den Medizintechnikkonzern gebe es Gegenwind, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf sein "Underweight"-Votum. Die nachlassende Umsatzentwicklung und die steigende Kostenbasis bedrohten die Margen. Gleichzeitig werde die Aktie immer noch mit einem hohen Aufschlag zum Sektor gehandelt, was kaum zu rechtfertigen sei. Die Gewinne dürften längere Zeit unter Druck bleiben, und es gebe weitere Risiken./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 19:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2024 / 00:15 / BST



ISIN: DE0005313704

