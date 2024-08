ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngst vorgelegten Zahlen des Essenslieferdienstes belegten ein starkes erstes Halbjahr, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine entscheidende positive Nachricht seien zudem die Pläne für einen Börsengang der rasch wachsenden Marke Talabat in Dubai./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024 / 02:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2024 / 02:42 / GMT

DE000A2E4K43