Zürich - Der Euro hat sich in der Nacht zum Freitag gegenüber dem Franken etwas erholt. Aktuell wird das Währungspaar Euro-Franken zu 0,9392 nach 0,9374 am Vorabend gehandelt. Noch am Donnerstagmorgen kostete der Euro 0,9361 Franken. Auch der Dollar machte zum Franken Boden gut und wird aktuell zu 0,8480 gehandelt nach 0,8460 am Vorabend und 0,8406 am Donnerstagmorgen. Derweil wird das Euro-Dollar-Paar wenig verändert zu 1,1076 nach 1,1080 gehandelt. ...

