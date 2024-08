München (ots) -Der ADAC baut sein medizinisches Angebot weiter aus. Ab sofort erhalten alle Club-Mitglieder und Inhaber des ADAC Auslandskrankenschutz über die ADAC Medical App direkten Zugang zu telemedizinischer Beratung in Deutschland und im Ausland. Einen Termin für die Videosprechstunde gibt es in der Regel innerhalb von drei Stunden. Gesundheitsfragen können so rund um die Uhr ohne lästige Anfahrts- und Wartezeiten beantwortet werden, wenn ein Arztbesuch an Ort und Stelle nicht unbedingt erforderlich oder einfach mal nicht möglich ist. Die Kosten für die Beratung werden von allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen.Mit dieser Leistungserweiterung bietet die ADAC Medical App als erste Plattform in Deutschland einen digitalen Rundum-Service für medizinische Hilfe. Symptom-Check, Terminvereinbarung beim Arzt der Wahl und der Apothekenservice komplettieren das Angebot. Die ADAC Medical App kann kostenlos im Play Store oder App Store heruntergeladen werden. Der Zugang zur telemedizinischen Beratung steht dabei ausschließlich Club-Mitgliedern oder Inhabern einer ADAC Auslandskranken-Versicherung zur Verfügung. Symptom-Check und Apothekenservice können unabhängig von einer ADAC Mitgliedschaft von allen Nutzern der App in Anspruch genommen werden.Weitere Infos unter adac.de/medical-app.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5853822